SanDisk, 1 TB'lık Micro SD Kartını Satışa Çıkardı

SanDisk'in Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı 1 TB'lık ve 512 GB'lık Micro SD'kartları ön siparişle satışa çıktı. SanDisk Extreme olarak adlandırılan MicroSD kartlar, 160 MB/sn okuma hızına, 90 MB/sn de yazma hızına ulaşmakta.

Oldukça yüksek performans sunan bu kartlar, U3 hız sınıfında yer almakta. Kartlar, hızları ile Youtube'a içerik üreten kişiler için büyük kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor. Lansmanda yapılan açıklamalarda, kartın yüksek çözünürlüklü 1000 adet fotoğrafı ve 30 dakikalık 4K videoyu 3 dakikadan daha kısa bir sürede aktarabileceği söylenmişti.

SanDisk Extreme MicroSD Kart Fiyatı

Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan açıklamalarda 1 TB'lık MicroSD kartın fiyatının 449,99 dolar, 512 GB’lık modelin fiyatının ise 199.99 dolar olacağı söylenmişti. SanDisk, yeni MicroSD kartlarının fiyatlarını lansmanda açıkladığı fiyattan satışa çıkardı. 1 TB'lık MicroSD kart SanDisk'in resmi web sitesinde 449,99 dolardan, 512 GB’lık MicroSD kart ise 199.99 dolardan ön siparişe çıktı.

Fiyatların düşmesi bekleniyor! Pazardaki diğer MicroSD kart üreticileri bu yaz yeni kartlarını piyasaya sürecekler. Fiyatlardaki düşüşlerin tatil sezonunda gerçekleşmesi beklenmekte. Yeni bir MicroSD kart almayı düşünüyorsanız bir süre daha beklemenizi öneriyoruz.

Sizler SanDisk'in yeni satışa çıkardığı MicroSD kartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz!