SanDisk, Dünyanın En Hızlı 1TB'lık MicroSD Kartını Tanıttı!

SanDisk, Mobil Dünya Kongresi etkinlikleri kapsamında yeni MicroSD kartlarını tanıttı. Yeni tanıtılan MicroSD XC UHS-I kartlar, 1 TB'lık ve 512 GB'lık depolama alanı sunmakta. Bugün duyurulan SanDisk Extreme MicroSD kartlar, 160 MB/sn okuma hızına, 90 MB/sn de yazma hızına ulaşmakta. Oldukça yüksek performans sunan bu yeni kartlar, U3 hız sınıfında yer almakta.

V30 video hızı sınıfında yer alan MicroSD kartlar, suya ve sıcaklığa dayanıklı olarak tasarlanmış. X-ray ışınlarına dayanıklı olduğu söylenen kartlar, dünyanın en hızlı MicroSD kartı olarak nitelendirilmekte. SanDisk yeni kartların özelliklerinin pazardaki standart UHS-I microSD kartlar ile kıyaslandığında neredeyse iki katı olduğunu belirtti.

Kartların MicroSD Express standardına uygun olup olmadığı henüz belli değil. Yapılan açıklamalarda kartın yüksek çözünürlüklü 1000 adet fotoğrafı ve 30 dakikalık 4K videoyu 3 dakikadan daha kısa bir sürede aktarabileceği söylendi. Yeni kartlar, hızları ile Youtube'a içerik üreten kişiler için büyük kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor.

SanDisk Extreme MicroSD Kart Fiyatı Ne Kadar?

SanDisk Extreme hafıza kartlarının Nisan ayında satışa sunulacağı duyuruldu. Yapılan açıklamalarda 1 TB'lık MicroSD kartın fiyatının 449,99 dolar, 512 GB’lık modelin fiyatının ise 200 dolar olduğu söylendi.

Sizler SanDisk'in yeni tanıtmış olduğu MicroSD kartlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!