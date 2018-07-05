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Saniyede 20 Bin Satır Metin Yazan Yapay Zekasının İnsandan Farkı Yok

Alibaba AI metin yazarı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | teknoloji
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Metin yazarlığı yapanlara Çinli e-ticaret devi Alibaba’dan kötü haber geldi. Şirket, geliştirdikleri yeni yapay zeka sisteminin saniyede 20,000 satır metin yazabildiğini ve bu metinlerin aktif olarak internet sitelerinde kullanıldığını açıkladı.

Mumbrella isimli internet sitesi, Alibaba tarafından geliştirilen yapay zekanın, reklamlarda kullanılan metinleri yazmaya başladığı ve sadece bir saniye içerisinde yazdığı 20,000 satır metinle birlikte Turing testini başarıyla geçtiğini söyledi. Başarıyla çalıştığı görülen sistemin Esprit ve Teksaklı kıyafet markası Dickies gibi markalar tarafından kullanılmaya başlandığı ve beklenmedik sonuçlar alındığı da dile getirildi.

Alibaba’nın pazarlama tarafını yöneten Alimama’nın geliştirdiği yapay zekanın geçmeyi başardığı Turing testinin, bir bilgisayarın insanlardan ayırt edilemeyen davranışlarını ölçtüğü hatırlatılırken, yapay zekanın yüksek bir puanla neredeyse gerçek bir metin yazarı kadar iyi sonuçlar verebildiği ifade edildi. Yapay zeka destekli metin yazarlığı sisteminin tek bir tuşla “özendirme, fonksiyonel, eğlenceli, şiirsel veya iç açıcı” metinler üretebildiği vurgulanırken, sistemin ilk olarak Tmall ve Taobao gibi Çin’in yerel sitelerinde test edildikleri vurgulandı.

Henüz sadece Çince içerikler üretebilen metin yazarı sistemin geliştirilerek, başka dillerle destekleneceği ve bütün dünyada kullanılabilecek hale getirileceği kaydedildi.

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