Şanlıurfa Valisi'nden Açıklama: "Evi Hasarsız veya Az Hasarlı Olanlar Evlerine Dönebilir"
Depremin ardından başlayan konut hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Şanlıurfa Valisi'nden önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 10'dan fazla şehrimizde büyük etkiler bıraktı. Hâlen daha yaralarını sarmaya çalıştığımız depremzedelerden bazılarının konutları yıkılmamış olsa da aldıkları hasar nedeniyle yeniden oturmalarına müsaade edilmiyordu. Bu konutlar hasar tespit amacıyla araştırmaya tabii tutulurken, Şanlıurfa Valiliği'nden Şanlıurfa'daki konutlarla ilgili açıklama geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da Şanlıurfa Valiliği 82 bin konutta hasar tespit çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklamasına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar hâlâ devam ediyor.
Konutların Durumu e-Devlet'ten Kontrol Edilebiliyor
Vatandaşlar başında olmadığı için tespitinin yapılamadığı binalar bulunduğunu belirten Vali Ayhan, e-devlet üzerindeki hasar.gov.tr adresinden vatandaşların konutlarının hasar tespit sonucunu kontrol etmesini ve eğer hasarsız veya az hasarlıysa evlerine dönmelerinde sorun olmayacağının altını çiziyor.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Deprem riskinin ve mukavemetlerinin ölçülerek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlere dönmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 82 bin konutun hasar tespiti yapıldı. Bu konutlar, vatandaşımıza e-devlet üzerinden 'hasar.gov.tr' adresi aracılığıyla bildiriliyor. Hasar tespiti sonrası evi hasarsız veya az hasarlıysa vatandaşımızın evine dönmesinde bir sakınca yoktur. 137 ekibimiz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktadır. Vatandaşımızın başında olmadığından dolayı tespit edilemeyen evlerimiz var. Evlere girilemediği için bazı tespitler yapılamıyor. Vatandaşımız binasının yakınında beklerse hasar tespitinde ikinci bir iş yoğunluğu da oluşmaz. Bu süreçte en fazla kirli bilgi ile karşılaşıyoruz. Bu bilimsel çalışmalara güveni sarsacak davranışlardan uzak durulması gerekiyor, bu çok çok tehlikeli. Yanıltıcı bilgiler vererek yapılan çalışmaları sabote edenler bulunuyor. Milletimizin dışarıda daha fazla kalmasına neden olarak güven ortamı zedelenmek isteniyor. Resmi kurum sıfatı varmış gibi gidip halkımızdan ücret alarak deprem tespiti yapıldığına ilişkin bilgiler alıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız duyarlı olup, bu tür kişi veya kuruluşlara fırsat vermesin. Devletimizin ekibinin ölçüm şekli belli olup soranlara kimlik gösteriliyor. Kesinlikle devletimiz hasar tespitini ücret karşılığı yapmamaktadır, vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz."
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