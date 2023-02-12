Şanlıurfa Valisi'nden Açıklama: "Evi Hasarsız veya Az Hasarlı Olanlar Evlerine Dönebilir"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 10'dan fazla şehrimizde büyük etkiler bıraktı. Hâlen daha yaralarını sarmaya çalıştığımız depremzedelerden bazılarının konutları yıkılmamış olsa da aldıkları hasar nedeniyle yeniden oturmalarına müsaade edilmiyordu. Bu konutlar hasar tespit amacıyla araştırmaya tabii tutulurken, Şanlıurfa Valiliği'nden Şanlıurfa'daki konutlarla ilgili açıklama geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da Şanlıurfa Valiliği 82 bin konutta hasar tespit çalışmasını tamamladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklamasına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar hâlâ devam ediyor.

Konutların Durumu e-Devlet'ten Kontrol Edilebiliyor

Vatandaşlar başında olmadığı için tespitinin yapılamadığı binalar bulunduğunu belirten Vali Ayhan, e-devlet üzerindeki hasar.gov.tr adresinden vatandaşların konutlarının hasar tespit sonucunu kontrol etmesini ve eğer hasarsız veya az hasarlıysa evlerine dönmelerinde sorun olmayacağının altını çiziyor.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde: