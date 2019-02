Şans Getirmesi İçin Uçağın Motoruna Bozuk Para Attı

Çin’de uçağa binmeden önce iyi şans getirmesi için motora bozuk para atan bir yolcu, ortalığı karıştırdı. Seferin aksamasına ve motorun tamire gitmesine sebep olan yolcu hakkında şikayetçi olan havayolu şirketi, yolcudan önemli bir miktar talep etti.

İronik şekilde ismi Lucky Air olan bir havayolunu tercih eden yolcu, uçuşa daha da şans gelmesi için sol taraftaki motorlara iki adet bozuk para attı. Kalkıştan önceki rutin kontroller sırasında bozuk paralar bulundu ve sefer iptal edildi. Independent'ta yer alan habere göre, Aqing kentinden Kuming'e sefer yapan uçak, tüm güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu ve 162 yolcunun bulunduğu uçağın seferi sonraki güne ertelendi.

162 yolcunun bir sonraki güne aktarılması ve seferlerin aksaması sebebiyle 140 bin yuan yani yaklaşık 110 bin Türk Lirası zarar eden şirket, yolcu hakkında dava açtı. Soruşturma kapsamında 7 gün kadar gözaltında kalan 28 yaşında ismi belirsiz yolcu, ifadesinde paraları “şans getirmesi için” attığını söyledi. Bozuk para atma ritüeli başta Budizm olmak üzere birçok dinde 'şans getirmesi' maksadıyla yapılıyor. Geçen yıllarda Çin'de buna benzer iki ayrı hadise daha yaşanmıştı.

A 28 yrs old China man threw 2 coins into the engine of a Lucky Air jet he was abroading in hope of safety & luck. The freight with 162 passengers was cancelled.



It's amazingly common for China people having such dangerous practice despite all arrested.https://t.co/cwvmvEatBb