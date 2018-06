Sansasyonel İsim John McAfee Suikaste Uğradı!

Çalkantılı hayatıyla her daim gündem olmayı başaran popüler antivirüs yazılımı McAfee’nin kurucusu John McAfee, suikaste uğradı.

Silikon Vadisi’nde sıradan bir yazılımcı olarak çalışırken, 1987 yılında dünyanın ilk ticari antivirüs yazılımı McAfee’yi geliştiren ve milyonlarca dolar kazanan ünlü iş adamı, teknoloji dünyasının en ilginç figürlerinden bir tanesi.

Son dönemde kripto paralarla ilgili görüşleriyle dikkat çeken ve geçtiğimiz haftalarda 2020 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan McAfee, Twitter hesabından yoğun bakımda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak düşmanları tarafından suikaste uğradığını belirtti.

And for those who did this - You will soon understand the true meaning of wrath. I know exactly who you are. Youh had better be gone. pic.twitter.com/URgz5BtMLF