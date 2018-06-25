Sansasyonel İsim John McAfee Suikaste Uğradı!

Çalkantılı hayatıyla her daim gündem olmayı başaran popüler antivirüs yazılımı McAfee’nin kurucusu John McAfee, suikaste uğradı.

Silikon Vadisi’nde sıradan bir yazılımcı olarak çalışırken, 1987 yılında dünyanın ilk ticari antivirüs yazılımı McAfee’yi geliştiren ve milyonlarca dolar kazanan ünlü iş adamı, teknoloji dünyasının en ilginç figürlerinden bir tanesi.

Son dönemde kripto paralarla ilgili görüşleriyle dikkat çeken ve geçtiğimiz haftalarda 2020 yılındaki ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan McAfee, Twitter hesabından yoğun bakımda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak düşmanları tarafından suikaste uğradığını belirtti.

And for those who did this - You will soon understand the true meaning of wrath. I know exactly who you are. Youh had better be gone. pic.twitter.com/URgz5BtMLF — John McAfee (@officialmcafee) 22 Haziran 2018

2010 yılında siber güvenlik şirketini 7.68 milyar dolar karşılığında Intel'e sattıktan sonra Güney Amerika ülkesi Belize’ye yerleşen McAfee, komşunu öldürmekle suçlanmıştı. Evine gelen polislerden kendini bahçeye gömerek sıyrılmayı başarıp, oradan Guetamala'ya kaçan sansasyonel isim, telefonundaki konum bildirisini kapatmayı unutunca, Guatemala polisi tarafından yakalanmış ve sınır dışı edilerek ABD'ye iade edilmişti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden McAfee, Belize başkanı ile arasında kişisel husumet olduğunu ve kendisini mahkum ederek mal varlığına el koymaya çalıştığını söylemişti.

$5,000 reward for anyone who can provided the full name, address and phone number of this man. No questions asked. Your confidentiality is assured. DM ME. pic.twitter.com/WOT2cK6FqE — John McAfee (@officialmcafee) 24 Haziran 2018

Zehirlemek İstediler

İçkisine ya da yemeğine zehir koyulduğunu dile getiren McAfee, kendisini öldürmeye çalışanlardan intikam alacağını söyledi. Suikasti düzenleyen kişinin güvenlik kameralarına yakalandığını ifade eden ünlü isim, kendisini zehirlemeye çalışan motosikletli kişinin fotoğrafını yayınlayarak, bu kişinin kimliğini bilenlere 5000 dolar ödül vereceğini açıkladı.