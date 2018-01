SAP'dan Türkiye'ye Büyük Şok

Dünya'nın en büyük yazılım firması olan SAP, Alman hükümetinin politikalarına destek çıkarak bundan sonra İran ile ticaret yapan firmalarla çalışmayacağını ve ilişik keseceklerini açıkladı. Bu karar, İran'ın sınır komşusu olan Türkiye'yi de doğrudan etkiledi. Türkiye pazarının %90'ını elinde bulunduran Alman dev, büyük firmalarla çalışmasının yanı sıra; kamu kuruluşlarının büyük bir bölümünün de yazılım kısmını idare ediyor. Hal böyle olunca "Bilgilerimiz sızdırılacak." korkusu baş gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Meslek Komitesi Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu; böyle bir şeyi beklediklerini, SAP'ın Alman devlet politikalarını uyguladığını söyledi. Nalbantoğlu, yazılımın ticari bir odak olmak yerine stratejik konuma getirilmesi konusunda şimdiye kadar çok çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Nalbantoğlu şöyle devam etti: "Biz uluslararası çalışıyoruz. O yüzden yerli kullanamayız diyorlardı. Ama şimdi kalemize önemli bir gol yedik. Bilgilerimizin sızmayacağının bir garantisi yok. Devlet teşvik vermesin yerli malı kullansın yeter. Yerli malı haftasında sadece elma yedirilmesin. Milli yazılımların da önemi anlatılsın." dedi.

Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş ise yerli yazılımcıların her alanda nitelikli işler yaptığını belirterek; "SAP'a ihitiyacımız yok. Bu Türkiye'ye bir ders olmakla birlikte yerli yazılımın kıymeti de anlaşıldı. İç piyasada bize bu güne kadar hiç fırsat verilmemişti. Artık kamu da özel sektör de işin stratejik önemini kavradı. Zaten yabancı yazılımlarda bilgi güvenliği de yok. Firmaya ilişkin bilgiler her an sızabilir. Firmalarımız gönül rahatlığıyla yerli yazılımları kullanabilirler." dedi.

SAP yazılımlarını kullanmak isteyen şirketler ortalama 10 kat fazla ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yerli olmayan yazılım şirketlerine uygulanmayan vergilerden dolayı da yıllık 1.2 milyar vergi kaybı yaşanıyor. SAP'ın, Türkiye pazarındaki etkinliğinin azalmasıyla birlikte Türk yazılımcılara adeta gün doğacak ve kendilerini daha rahat kanıtlama şansı bulacaklar.