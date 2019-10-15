Sapık Takipçi, Ünlü Şarkıcının Çektiği Selfie’lerden Ev Adresini Buldu

“Gözler ruhun aynasıdır" diye meşhur bir deyim vardır fakat bazı durumlarda gözler ev adresinizi de ifşa edebilir. Evet yanlış duymadınız, eğer sosyal medyada sık sık yüksek çözünürlüklü fotoğraflar paylaşıyorsanız ve bu fotoğraflar genellikle yüzünüzü gösteren selfie (özçekim) gibi çekimlerden oluşuyorsa, düşük de olsa böyle bir ihtimal söz konusu.

Bu düşük ihtimal Japonya’daki bir olayda gerçeğe dönüştü. 21 yaşındaki pop yıldızı Ena Matsuoka, verdiği bir konser sonrası evine dönerken bir takipçisi tarafından takip edildi ve saldırıya uğradı. Neyse ki Tokyo polisi şüpheliyi derhal yakalayıp göz altına aldı.

Gözdeki Yansımalardan Evin Yerini Tespit Etti

Hibiki Sato adlı şüpheli, ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı selfie’leri dikkatle inceleyerek şarkıcının gözündeki yansımalara odaklandı ve bu sayede şarkıcının nerede olduğunu tespit edebildi.

Polise verdiği ifadede Sato, Google Sokak Görünümü'nü kullandığını, ilgi alanını daraltmak için fotoğraflarda gördüğü çeşitli manzaralar ile yerleri belirlediğini ve Ena'nın dairesinin yakınlarında, gözünün yansımalarından görebildiği bir otobüs durağı bulduğunu söyledi. Sato ayrıca, Ena’nın sosyal medyada paylaştığı videolarda, arka plandaki perdelerin yerleştirilme şekline ve ışığın pencereden geliş şekline dikkat ederek o dairenin apartmanın tam olarak kaçıncı katında olduğunu anladığını da söyledi.

Soruşturmayı yürüten Tokyo polisi, "İnsanlar sosyal medyada resim ve video yayınlamanın kişisel verileri ifşa etme riski taşıdığının tamamen farkında olmalılar." diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

İfadesinde Ena’nın büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Sato, yaralanmaya sebebiyet veren uygunsuz saldırı suçlamasıyla yargılanacak.