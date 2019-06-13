Sarah Connor, Terminator: Dark Fate İçeriğiyle Gears 5'e Geliyor

Bizlere oldukça hareketli ve eğlenceli bir E3 2019 konferansı izleten Microsoft, öncesinde söz verdiği gibi on dört kadar birinci parti oyunu beğenimize sunmuştu. Bu oyunların arasında Gears 5 de vardı ki olmaması tahmin edilemezdi. Resmi çıkış tarihine ek olarak bir takım yeni bilgiler öğrenmiş ve etkileyici videolar izlemiştik. Öğrendiğimiz yeni bilgilerin arasında da oyunu ön-sipariş ile satın almamız durumunda Terminator: Dark Fate içeriklerine kavuşacağımızı öğrenmiştik. Detaylı bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen T-800 Endoskeleton modelinin oyunda yer alacağı söylenmişti.

Son gelen bilgiye göre Sarah Connor karakterinin Gears 5 oyununa geleceği de ortaya çıktı. Dahası Linda Hamilton'ın kendisi tarafından seslendirilecek.

GameSpot video üreticileri tarafından The Coalition stüdyosunun başındaki isim olan Rod Fergusson'a Gears 5 oyununda yer alacak Terminator içeriği hakkında bir soru yöneltmişler. Fergusson, Sarah Connor'a bir karakter olarak baktıklarında Kait karakterinin hikayesinin anlatış tarzlarına tam olarak uyduğuna dikkat çekti. Gears 5 oyununun hikayesinin merkezinde yer alacak olan Kait, insanlığı kurtarmaya çalışırken dışlanmış bir sivilden bir savaşçıya dönüşmüştü. Hal böyle olunca da Gears serisi ile Terminator serisini bir noktada buluşturmaya karar veren The Coalition, Sarah Connor karakterini Gears 5 oyununa dahil etmiş.

Terminator: Dark Fate içeriğine erişim sağlayabilmek için Gears 5 oyununu ön-sipariş ile satın almanız veya 16 Eylül 2019 tarihinden önce oynamanız gerekiyor. Bu arada Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass for PC abonelerinin de bu pakete erişim sağlayabileceklerini söylemeden geçmeyelim.

Gears 5'in Fahz Chutani karakteri için yeni bir fragman yayınlandı

Microsoft ve The Coalition, Gears 5 için yeni bir fragman daha yayınladılar. Fahz Chutani karakterinin sahneye çıktığı fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fahz Chutani karakterinden aslında geçtiğimiz sene haberdar olmuştuk. Kendisini Gears of War Twitter hesabından yapılan paylaşım ile gördüğümüz Fahz, Rahul Kohli tarafından canlandırılıyor. Ekibimizin en çılgın üyelerinden biri olduğu aşikar.