Sarhoş Adam, Adresi Yanlış Girdiği İçin Uber'e 1635 Dolar Ödedi!

Bir gece arkadaşlarıyla eğlendikten sonra önünü dahi göremeyecek kadar sarhoş olan Kenny Banchman isimli adam, Batı Virginia Morgantown'daki evine dönmek için Uber çağırdı. Ancak Banchman, sisteme kendi evi yerine 480 kilometre uzaklıktaki ailesinin evinin adresini girince olan oldu.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de yaşanan olay, gelmiş geçmiş en tuhaf Uber vakalarından biri olarak tarihe geçti.

Zil zurna sarhoş olan Banchman, çok doğru bir kararla arabasını otoparkta bırakıp, evine dönmek için bir Uber çağırdı. Buradaki tek yanlış, talihsiz adamın evinin adresi olarak 300 mil yani yaklaşık 480 kilometre uzaklıktaki ailesinin evini adresi olarak girmesi oldu.

Banchman'ın talihsizliği bununla da sınırlı değil. Amerikalı adam, sıradan bir Uber yerine, daha büyük ve lüks olan Uber XL hizmetini kullanmış. 6 saatlik bir yolculuktan sonra kendisine gelen Banchman, Uber şoförünün yanında gözlerini açtı. Şoföre nerede olduğunu soran talihsiz adam, "New Jersey, Gloucester County" cevabını alınca hayatının şokunu yaşadı.

Banchman, 480 kilometre yol için toplam 1635.93 dolar (yaklaşık 6200 lira) ödemesi gerektiğini duyunca ikinci bir şok daha yaşadı. Uber'le iletişime geçen ve şikayette bulunan adam, her şeye rağmen ücreti ödemeyi kabul etti.

"Uyandığımda nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Evimde olmadığımı öğrendiğimde ise bu delilik dedim" diyen Banchman, şoföre beş yıldız verdiğini ve hatta eve giderken yol giderlerini karşılamak için sürücüye nakit para dahi verdiğini söyledi.