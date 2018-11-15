Sarhoş Adam İndirim Gününde Yanlışlıkla Canlı Semender Aldı

Hayatta yalnız olmanın tek bir iyi yanı varsa o da 11.11 tarihinde Alibaba’nın Dünya Bekarlar Günü dolayısıyla düzenlediği indirimler olabilir. Her yıl 11 Kasım’da başlayan ve milyarca dolarlık alışverişin yapıldığı bu günde yapacağınız son şey ise alkollü siteye girmemek…

Bunun son örneklerinden bir tanesiyse Çin’in en büyük sosyal medya sitelerinden bir tanesi olan Taoboa’da görüldü. İsmi belirsiz bir Çinli kullanıcı, Dünya Bekarlar Günü indirimleri sırasında yaptığı absürt satın alımları paylaştı. Kafasının çok güzel olması sebebiyle “yanlışlıkla” canlı domuz, tavus kuşu ve dev semender satın aldığını söyleyen kullanıcı, en azından yalnızlığını gidermiş oldu.

Taoboa’da yaptığı paylaşımda alışverişe başladığında sarhoş olduğunu itiraf eden ismi belirsiz kişi, “Aslında sadece iki tane kıyafet aldığımı sanıyordum” dedi. “Ertesi gün siparişlerimin teslim tarihine göz atmak için siteye girdiğimizde, canlı domuz ve tavus kuşu da satın aldığımı fark ettim” diyen ilginç adam, sonrasında bir başka Çin merkezli e-ticaret sitesi JD.com’dan dev semender aldığını da fark etti.

Satın alımları yapan kullanıcının paylaştığı ekran görüntülerinde, “canlı Tayland minyatür domuz” için 278 yuan (217 TL), “canlı maci tavus kuşu” için 390 yuan (305 yuan) ve “1..4 – 1.6 kilogram ağırlığında canlı vahşi semender” için 288 yuan (225 TL)” para ödendiği görüldü.

Sout China Morning Post isimli İngilizce yayın yapan yerel Çin haber sitesi, gönderilerin Taobao ve JD.com internet sitelerinde hala bulunduğunu, satın alınan hayvanların ise hala satılmaya devam edildiğini aktardı.