Çinli Bir Telefon Üreticisi Firma, Sarhoş Modu Patentini Aldı

Az bilinen Çinli bir cihaz üreticisi şirket, sarhoş modu patenti aldı. Bu modun amacı, belirli uygulamaların açılmasını engellemeye ve akıllı telefonun bazı işlevsellerini kısıtlamaya yardımcı oluyor. Paylaşılan bilgilere göre modu devre dışı bırakmak için sarhoş olmadığınızı kanıtlamanız gerekiyor.

Sarhoş Modu Nedir, Ne Amaçla Kullanılacak?

Alkol alımı sonrasında sarhoş olmak ve sarhoşken akıllı telefonda yer alan anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları gibi insanlarla iletişime geçilebilecek uygulamalara erişmek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örneğin normal koşullar altında asla mesaj atmak istemediğiniz birisine mesaj yazabilir veya Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına girerek sizin açınızdan oldukça utanç verici olan bir videonuzu paylaşabilirsiniz.

Senaryo ne olursa olsun, sarhoşken akıllı telefonda işlem yapmak kullanıcı tarafında çok yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Aslına bakılırsa bu amaçla geliştirilen sayısız uygulama bulunuyor. Bazı uygulama geliştiricileri, sarhoşken mesajlaşma uygulamaları gibi kullanılması bazı zamanlarda son derece tehlikeli olabilen uygulamalara erişim engeli getirmek için sarhoşken uygulamaları devre dışı bırakmaya yardımcı olan birbirinden çeşitli uygulama geliştirdi.

Geçmişte sayısız geliştiricinin geliştirdiği bu tür uygulamalar, sarhoşluğun etkisi ile meydana gelen olayların önüne geçmek isteyenlere çok büyük katkılar sağladı. Aktarılan bilgilere göre şimdi de az bilinen Çinli bir cihaz üreticisi, akıllı telefonları için bu amaçla çalışan bir mod geliştirmeyi amaçlıyor.

MyDrivers'a göre Gree Electronics bu ayın başlarında söz konusu modun patentini alındı. Patent, Çin'in ulusal patent ofisinde alındı. Mod, haberde yer verilen bilgilere göre utanç verici durumlardan kaçınmak için kullanıcıların yaygın olarak kullandığı bazı uygulamaların erişilebilirliğini ve işlevselliğini kısıtlıyor.

Gree Electrionics'in üzerinde çalıştığı mod kısaca şu şekilde çalışıyor:

İlk olarak sarhoşken hangi modun engellenmek istendiği seçiliyor.

Utanç verici duruma düşmek istemeyne kullanıcı söz konusu durumlarda uygulamaların kısıtlandığı modu etkinleştiriyor.

Kullanıcı tarafından belirtilen uygulamalar mod etkinleştirildiği andan itibaren kısıtlanıyor. Modun devre dışı bırakılması için sarhoş olunmadığının doğrulanması gerekiyor.

Gree, kendi pazarında dahi popüler olmayan bir marka olduğu için yakınlarda yer alan insanların akıllı telefonlarında bu modu görmek mümkün olmayacaktır.