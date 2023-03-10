Sarı Renk iPhone 14'ler Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

Apple, yeni sarı renkteki iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın saat 16.00 itibariyle ön siparişe sunulması öncesinde çevrimiçi mağazasını kapatmıştı. Saat 16.00 itibari ile ön sipariş süreci başladı.

Apple tarafından bu hafta başında duyurulan yeni sarı renk, iPhone ve iPhone 14 Plus'ın renk seçeneklerine alternatif katacak. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için mevcut renk seçenekleri arasında mavi, mor, gece yarısı (siyah), yıldız ışığı (beyaz/gümüş) ve kırmızı bulunurken, iPhone 14 Pro modelleri derin mor, altın, gümüş ve uzay siyahı renkleriyle geliyor.

Yeni iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelinde sarı kaplama dışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Apple, iPhone için sarı renk seçeneğini en son 2019'da iPhone 11 ile sunmuş ve sarı iPhone XR'dan sadece bir yıl sonra gelmişti. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için yeni bir renk seçeneği şimdilik beklenmiyor. Yeni sarı modellerin mağazalarda satışa sunulmasına önümüzdeki hafta 14 Mart Salı günü başlanması bekleniyor. Ön sipariş verilen modellerin teslimat tarihi için 24 Mart tarihi bilgisi verilmiş durumda.

Sarı Renk iPhone 14 Türkiye Fiyatı

Apple Store'un 16.00 itibari ile yeniden açılmasıyla birlikte sarı renk iPhone 14 modellerinin ön siparişi de başladı.

Model Ön Sipariş Fiyatı iPhone 14 - 128 GB 32.999 TL iPhone 14 - 256 GB 35.599 TL iPhone 14 - 512 GB 40.899 TL iPhone 14 Plus - 128 GB 36.999 TL iPhone 14 Plus - 256 GB 39.599 TL iPhone 14 Plus - 512 GB 44.899 TL

Sarı renk iPhone 14'ler tüm Türkiye genelinde ön siparişe açılmış olsa da ön sipariş sayfasında deprem bölgelerindeki vatandaşlar için "Deprem felaketi nedeniyle bazı bölgeler için siparişlerimize geçici süreliğine üzülerek ara veriyoruz." bilgisine yer veriliyor.