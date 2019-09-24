Sarımsak ve Soğan Kanser Riskini Azaltıyor

Buffalo Üniversitesi ve Puerto Rico Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre her gün sarımsak ve soğan yemek, kanser riskinde gözle görülür bir azalışa yol açıyor.

Yapılan araştırmalarda soğan ve sarımsaktan yapılan ve sofrito adı verilen bir çeşninin sıklıkla kullanıldığı Porto Riko'da meme kanseri oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu ortaya çıktı. Bunun nedenini araştıran iki üniversite, her gün düzenli olarak soğan ve sarımsak yemenin meme kanserine yönelik iyimser gelişmelere sebep olduğunu belirtti.

314 kadının ve 346 kontrol grubunun dahil edildiği çalışmada, her gün düzenli olarak soğan ve sarımsak yiyenlerin meme kanserine yakalanma riskinin, diğer kadınlara göre yüzde 67 oranında daha düşük olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak araştırmacılar, günlük tüketilen toplam sarımsak ve soğan miktarının ve hatta yemeklerde kullanılanların dahi, kansere yakalanma ile ters bir ilişki içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu sebzelerde bulunan organosülfüt, flavonoller ve diğer bileşikler, faydalı sonuçlar vermede önemli bir rol oynuyor.

Unutmayalım ki sağlıklı yaşamanın en önemli kurallarından birisi, sağlıklı beslenmektir. Siz de sağlıklı beslenerek hastalıklardan uzak kalmalı ve düzenli spor yaparak bu düzeni sürdürmelisiniz.