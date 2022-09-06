Şarj Aleti Bulunmadığı İçin Bir Ülkede iPhone Satışları Yasaklandı

Apple, iPhone'larına şarj cihazlarını dâhil etmeyi bırakmaya karar verdiğinde bu konu gündemi oldukça meşgul etmiş ve pek çok tartışmaya yol açmıştı. Bu kararın üzerinden iki yıl geçse de görünen o ki hâlâ bazı ülkelerde bu durum tartışma konusu.

Bugün konuyla ilgili ilginç bir karar Brezilya'dan geldi. Brezilya basını G1'e göre Brezilya'nın Ministério da Justiça (Adalet Bakanlığı) ülke genelinde iPhone satışlarını yasakladı. Bu kararın arkasındaki temel sebep, Apple'ın artık telefon kutularında şarj cihazı barındırmamayı tercih etmesi olarak görülüyor.

Ülke ayrıca Apple'ı bu yasağı ihlal ettiği her gün için 12 milyon Brezilya reali (~2,3 milyon $) cezaya çarptırdı. Basına yayınlanan makaleye göre Apple, iPhone satışlarını durdurursa veya şarj cihazı dâhil etmeye başlarsa cezadan kurtulacak.

Apple'ın Şarj Cihazı Kararı Gelecekte Değişebilir

iPhone 14'ün tanıtım lansmanına yalnızca bir gün kaldığını düşünürsek, bu Apple için kötü bir zamanlama ama henüz bir onay olmamasına rağmen gelecekteki iPhone'ların şarj cihazlarıyla gelmeyecekleri kesin diyebiliriz.

Bu Brezilya'da Apple'ın aldığı ilk ceza değil. Şarj cihazı dâhil olmadan piyasaya sürülen ilk iPhone serisi olan iPhone 12 serisi için Brezilya, Apple'a 10.546.442 Brezilya reali (~1.9 milyon $) para cezası verdi ve bunun sonucunda Apple, en az bir Brezilya eyaletinde telefonlara şarj cihazı dâhil etmek zorunda kaldı.

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