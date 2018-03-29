Şarjda Unutulan Laptop Bütün Ofisi Küle Çevirdi

İngiltere’nin Letchworth kentinde kurulu olan bir branda fabrikasının zemin katındaki bir oda, mesai sonrasında şarjda unutulan HP laptop sebebiyle tamamen yandı.

Letchworth, Hertfordshire, İngiltere’de bulunan fabrikanın sahibi, uykusundan çalan alarmlar sonrasında uyandığını söylerken, fabrikaya ulaştığında ofisin tamamen yanmış olduğunu söyledi. Böylesine bir tehlikeyle yaşamanın, ofiste bomba bulundurmaktan farksız olduğunu belirten Steve Paffett, olayların 23 Mart gecesi yaşandığını aktardı. Alarmın çalmasının ardından telefonunda bulunan güvenlik kamerası uygulamasını açtığını belirten Paffet, bütün yangını canlı canlı izlediğini ve şaşkınlığını hala üzerinden atamadığını söyledi.

Yangının mesai sonrasında yaşanması sebebiyle facianın ucuz atlatıldığı kaydedilirken, olayın maddi zararla sonuçlandığı belirtildi. Yerel güvenlik güçlerinin ve itfaiyenin olaya hızlı müdahalesi sonucunda yangın hızla söndürülürken, yaşanan hazin olayın ayak sesli yaklaşık bir ay öncesinden duyulmuştu.

Ocak ayının sonuna doğru açıklama yapan HP, batarya sorunu sebebiyle 50 bin dizüstü bilgisayarını geri çağırma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket, Aralık 2015 – Aralık 2017 tarihleri arasında dünya genelinde satılan ProBook 64x (G2 ve G3), ProBook 65x (G2 ve G3), x360 310 G2, HP ENVY m6, Pavilion x360, 11 serisi dizüstü bilgisayarları etiketleyerek, bu modelleri satın alanların ürünleri servislere götürmesini istemişti.

Letchworth kabasında yangına sebep olan HP bilgisayarın da geri çağrılan ürünlerden bir tanesi olduğunun altı çizilirken, yangın anları güvenlik kamerasına şöyle yansıdı: