Bu Akıllı Saatin Şarjı Hiç Bitmiyor! Garmin Instinct 2 Tanıtıldı

Günümüzde akıllı saatler birçok kişi tarafından tercih edilirken, özellikle sporcuların olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Diğer rakiplerine göre daha fazla kullanım ömrü sunun Garmin Instinct 2, güneş enerjisiyle çalışan yüzeyiyle kullanıcısıyla buluşuyor. Belirli şartlarda şarjı hiç bitmeden günlerce kullanılabilen bu akıllı saat, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Garmin Instinct 2’nin Şarjı Hiç Bitmiyor

Firmanın çıkardığı Garmin Instinct serisinin ilk akıllı saati de ekranın altında yer alan güneş paneli sayesinde güneş enerjisiyle şarj oluyor ve rakiplerine göre çok uzun kullanım süreleri sunuyordu. Ancak şirket, Garmin Instinct 2 serisi ile çıtayı çok daha yükseğe çıkarmayı başardı. Serinin ikinci versiyonu, 3 saatlik güneş enerjisiyle günü hiç şarj olmadan tamamlayabilirken, gece ise ay ışığının en parlak olduğu zamanlarda da kendini şarj etmeye devam edebiliyor.

Serinin bir diğer en önemli özelliği ise zorlu fiziksel koşullara karşı oldukça dayanıklı olması. Uzun pil ömrü ve güneş enerjili sistemiyle kullanıcının ilgisini çeken Garmin Instinct 2, farklı boyut ve renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Kan oksijen seviyesini ölçebilen akıllı saat, aynı zamanda adet döngüsü, sıvı alım takibi, hamilelik takibi ve uyku skoru özellikleriyle öne çıkıyor. ‘Uyku skoru’ akıllı saat kullanıcılarının uyku düzenini de takip etmesine olanak tanıyor.

4 Farklı Versiyon ile Kullanıcılara Sunuluyor

Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni seri, çizilmeye karşı dayanıklı camlarla geliyor. Garmin Instinct 2’nin Solar (Güneş), Surf (Sörf), Tactical (Taktik) ve Camo (Kamuflaj) adını taşıyan dört farklı versiyonu bulunuyor.

Güneş paneli kullanmayan versiyon GPS’in yoğun kullanımında 70 saat, standart modda 28 gün, eko modda ise 65 gün kullanılabiliyor. 40mm versiyonda ise bu rakamlar azalıyor.

Ayrıca askeri kullanıma yönelik tasarlanan Tactical Edition, gizliliğe odaklı anlık format atabilen Gece Görüş, Kill Switch, Çift Format GPS gibi ekstra özellikle donatıldı.

Serinin Versiyonları Şu Şekilde:

Solar: Güneş enerjisiyle şarj olabilen bu versiyon, akıllı saat modunda sınırsız bir pil ömrü vadediyor. Garmin Pay desteği de saatin özellikleri arasında bulunuyor.

Güneş enerjisiyle şarj olabilen bu versiyon, akıllı saat modunda sınırsız bir pil ömrü vadediyor. Garmin Pay desteği de saatin özellikleri arasında bulunuyor. Surf: Sörf, rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü gibi aktiviteler için özel olarak tasarlanan bu versiyonda kullanıcılar denizdeki hava ve dalga durumunu daha yakından takip edebilecek.

Sörf, rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü gibi aktiviteler için özel olarak tasarlanan bu versiyonda kullanıcılar denizdeki hava ve dalga durumunu daha yakından takip edebilecek. Tactical: Askeri personel için hazırlanan bu versiyonda Dayanıklılık Modu, Gece Görüşü Dürbünü Uyumluluğu, Çift Format Pozisyon Koordinatları ve Jumpmaster Aktivite Modu gibi özellikler sunuluyor.

Askeri personel için hazırlanan bu versiyonda Dayanıklılık Modu, Gece Görüşü Dürbünü Uyumluluğu, Çift Format Pozisyon Koordinatları ve Jumpmaster Aktivite Modu gibi özellikler sunuluyor. Kamuflaj: Grafit ve sisli kamuflaj desenleri, kullanıcıların her ortama karışmasını sağlayacak.

Garmin Instinct 2 serisi, ABD’de 350 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.