SARS-CoV-2 Mutasyonu Virüsü Daha Ölümcül Yapabilir mi?

Son zamanlarda ana gündemimizde yer alan yeni tip koronavirüs için de geçerli olduğu gibi tüm virüsler mutasyonlarla birlikte çevreye ve koşullara uyum sağlayabilen organizmalardır. Bunlar bazı durumlarda virüsü daha tehlikeli ya da daha tehlikesiz hale getirebilir. Peki SARS-CoV-2 için bu durum nasıl ilerliyor? SARS-CoV-2 mutasyonu virüsü daha tehlikeli ve daha ölümcül bir hale getirebilir mi? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

SARS-CoV-2 Mutasyonu Hangi Değişikliklere Yol Açtı?

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde görev alan Dr. Maria Van Kerkhove, salgının ilerleyişi ve hükümetler tarafından alınan kararlar hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Kerkhove, virüsün geçirdiği mutasyonların en azından şu aşamada daha tehlikeli sorunlara yol açacak yönde olmadığını belirtti.

"RNA virüslerinde olduğu gibi zaman içinde normal değişimler gösteriyor. Bu değişimlerden hiçbiri hastalığı daha bulaşıcı veya ölümcül yapmıyor."

Koronavirüslerin Yapısı

Koronavirüsler viral zarf olarak adlandırılan bir yapıya sahiptir ve viral zarf, çift katlı lipit katmandan oluşur. Zarfta yer alan ve bir taç gibi sivri olan proteinler (mambran, zarf, spike) nedeni ile Latince'de taç küresi anlamına gelen corona ismi ile anılırlar.

Mevcut durumda insanları enfekte edebilen yedi adet koronavirüs tipi bulunur. Pek çok kişi dördü ile zaten karşılaşmış olup genellikle dirençleri bulunur. Bunlar genellikle soğuk algınlığı tablolarına yol açarlar ve genelde yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurmazlar.

- 229E (Alfa Koronavirüs)

- NL63 (Alfa Koronavirüs)

- OC43 (Beta Koronavirüs)

- HKU1 (Beta Koronavirüs)

Bunlara ek olarak pek çok kişinin henüz karşılaşmadığı üç farklı koronavirüs tipi daha bulunur. Bunlar bazı durumlarda ağır tablolara yol açabilir ve bazıları yüksek oranda ölüm oranlarına sahiptir.

- MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu olarak da bilinen Beta Koronavirüs ya da MERS)

- SARS-CoV (Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu olarak da bilinen Beta Koronavirüs ya da SARS)

- SARS-CoV-2 (Bu, şu sıralar gündemimizde olan koronavirüs. Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu 2 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs ya da Covid-19)

İnsanlar genellikle ilk dört koronavirüs ile sık sık enfekte olur. Bazı durumlarda hayvanları enfekte eden virüsler mutasyona uğrayıp insanlara bulaşabilir ve yeni bir koronavirüs haline gelebilir. Son üç koronavirüs ise buna örnektir.