Sasha Grey, Cyberpunk 2077 Genişleme Paketinde Bulunacak

Sasha Grey, Twitter'da Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de Ash adlı bir DJ'e ses vereceğini açıkladı.

CD Projekt, Eylül ayında Keanu Reeves'in, yaklaşmakta olan Cyberpunk 2077 genişleme paketi Phantom Liberty'de Johnny Silverhand olarak geri döneceğini açıklamıştı ve görünüşe göre Phantom Liberty'de bulunacak tek ünlü o olmayacak. Sasha Grey Twitter'da Ash adında yeni bir radyo DJ'i olarak oyunda bulunacağını açıkladı.

CD Projekt 14 Ekim'de "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty genişleme paketinde Night City'e yeni bir topluluk radyo istasyonu geliyor." diye tweet attı. Sasha Grey ise bu tweet'i yanıtladı ve Ash olarak oyunda yer aldığını açıkladı.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 2023 Yılında Geliyor

CD Projekt ayrıca yeni Cyberpunk 2077 radyo istasyonu için de müzik arıyor, keza Sasha Grey'in yanıtladığı tweet aslında bununla ilgili. Stüdyo, oyunda kullanılacak orijinal müzik parçaları için bir yarışma düzenliyor ve bununla ilgili tüm ayrıntılara cyberpunk.net üzerinden ulaşabilirsiniz.

Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty genişleme paketi 2023 yılı içerisinde oyunculara sunulacak.

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