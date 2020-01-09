Satechi'nin Yeni Ultra Güçlü Adaptörü Aynı Anda 4 Cihazı Şarj Edebiliyor

Macbook ve PC için aksesuarlar üreten Satechi, şimdiye kadarki en güçlü güç adaptörünü tanıttı. Satechi’nin 108W Pro USB-C PD Desktop Charger ürünü aynı anda dört cihazı şarj edebiliyor.

Mac ve Windows kullanıcıları için USB-C ürünler ve bilgisayar aksesuarları üreten Satechi, USB-C, USB-A Power Delivery sunan ve hızlı şarjı destekleyen ultra güçlü adaptörü tanıttı. Güç adaptörü 90W hızda şarj edebilen 1 adet USB-C ile gelirken, diğer USB-C portu 18W güç iletiyor. Bu arada iki USB-A portu maksimum 12W hızda şarj edebiliyor. USB-C üzerinden yeni 16 inç MacBook Pro’yu şarj etmek mümkün. Bununla birlikte, 16 inç MacBook Pro’nun kendi adaptörüyle 96W, Satechi güç adaptörü ile 90W hızda şarj edilebiliyor. Daha yüksek watta şarj Satechi’nin MacBook Pro dahil birden fazla cihazı mükemmel şekilde şarj edebileceği anlamına geliyor. Başka bir deyişle dört cihaza aynı anda güç verebiliyor, buna 2 adet A Tipi USB portu dahil.

Güvenlik noktasında, Satechi seyahat şarj adaptörü ısıya dayanıklı bir kutu içinde geliyor ve CE (Avrupa’ya Uygunluk), ETL (Edison Test Laboratuvarları - Kuzey Amerika Güvenlik Standartlarına Uygun), FCC (Federal İletişim Kurulu) ve USBIF (USB Uygulayıcıları Forumu) standartlarına uygun. Ayrıca 100 - 240v arası voltaj aralığını destekliyor.

Satechi 108W Pro USB-C PD Desktop Charger

108W Pro USB-C PD masaüstü şarj adaptörü 80 dolar fiyat etiketiyle Satechi’nin resmi sitesi ve Amazon üzerinden satışta. Güç adaptörleri sehayat ederken birden fazla cihazı şarj etmek istediğinizde çok yardımcı olur. Ayrıca cihazınızı voltaj dalgalanmalarından/dengesiz güç kaynağından korur. Satechi, kablosuz şarj pedi, manyetik şarj dock’u, Tip-C stand, Apple MFi sertifikalı Lightning kablo ve fazlasını üreten bilindik, güvenilir markalardan.