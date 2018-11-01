Satılan Switch'lerin Yarısına Fortnite Yüklendi

Haziran ayında Switch üzerinde sürpriz bir çıkış yapan, popüler Battle Royale oyunu Fortnite, Nintendo’nun yeni konsolunda inanılmaz bir ilgiyle karşılandı. Çarşamba günü açıklanan Nintendo finansal çeyrek raporlarında, satılan Switch’lerin yarısına Fortnite indirildiği bilgisine yer verildi.

Borsada işlem gören her şirketin yaptığı gibi Nintendo da finansal çeyreğe dair gelir gider dengesini yansıtan raporları, halka açık şekilde paylaştı. Nintendo’ya dair birçok detayın yer aldığı raporda en dikkat çekici detay ise Fortnite’a dair oldu. Şirket yayınladığı raporda, “Fortnite, dünya çapında kullanılan Nintendo Switch’lerin neredeyse yarısına indirildi” ibaresine yer verildi. İndirme sayısına dair kesin rakamlar verilmezken, Mart 2017’de yapılan bir açıklamada 22.86 milyon Switch satıldığı söylenmişti. O günden bu yana birkaç milyon Switch daha satıldığı düşünülürse; neredeyse 10 milyon konsola Fortnite indirildiği çıkarımının rahatlıkla yapılabileceği dile getirildi.

İlginç özellikleri bulunan ve partilerde kullanılmak üzere tasarlanan Nintendo Switch, şirketin en sevilen konsollarından bir tanesi olmayı başarmıştı. Daha önce piyasaya sürülen Wii U’yu ezip geçen Switch, 13.56 milyon satılan Wii U’yu neredeyse ikiye katlamıştı. Nintedo’nun klasik konsolu GameCube’ü dahi geride bırakan Switch, 2002 – 2007 yılları arasında piyasada bulunan ve 21.74 milyon adet satan GameCube’ü, kısa sürede geride bırakmıştı.