Satışa Çıkan Lenovo Watch X, 15 Saniyede Tükendi!

Lenovo’nun önceki ay Çin’de düzenlediği lansmanda tanıttığı yeni akıllı saati Lenovo Watch X, satışa çıkar çıkmaz 15 saniyede tükendi.

Son dönemde akıllı telefon pazarında yaptığı önemli hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Lenovo, aynı başarısını akıllı saat ekosisteminde gösteriyor. Haziran ayında Lenovo Z5, A5 ve K5 Note modellerini piyasaya süren Çinli şirket, dün akşam JD.com aracılığıyla yeni akıllı saati Watch X’i satışa çıkardı.

Bu yılın başlarında tanıtılan Watch 9'un gelişmiş bir versiyonu olan Watch X, müthiş bir ilgi görerek sadece 15 saniye içerisinde tükendi. 45 dolar gibi gayet uygun bir fiyat etiketi ile gelen akıllı saat, şu an için yalnızca Çin’de satın alınabiliyor.

Watch X'i Watch 9'dan ayıran en önemli şey, yeni mekanik bir kadrana ve bir OLED ekrana sahip olması. Normal bir kol saati gibi görünen Watch X, safir kristal saat yüzü ile 316L cerrahi sınıf çelik gövdesiyle dikkat çekiyor. 80 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı saat, manyetik tokalı Milano kayışı ile oldukça şık bir izlenim veriyor.

Kalp hızı, yerçekimi, jeomanyetik, barometre, jiroskop ve tansiyon gibi altı farklı sensör ile donatılan Watch X, 600mAh değerindeki bataryası ile geliyor. Tek şarjla 45 güne kadar dayanabilen akıllı saat, Bluetooth 5.0 LE bağlantısına sahip.

Lenovo, yeni akıllı saatinin anavatanı Çin dışında başka ülkelerde de satılıp satılmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.