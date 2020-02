Satranç Şampiyonu Kasparov Yapay Zekaları En Sonunda Affetti

Bilgisayara kaybetmesinin üzerinden geçen yirmi iki yıl sonra Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov, yapay zeka ve bilgisayarları affetti. Hatta yapay zeka sistemlerinin ilerletilmesini isteyerek, bilgisayarlarla barıştığını duyurdu.

1997 yılında dünyayı tamamen değiştirecek bir olay yaşanmış ve dünyanın en iyi satranç oyuncusu Garry Kasparov, IBM tarafından geliştirilen Deep Blue isimli bilgisayara bir satranç maçında mağlup olmuştu.

1996 yılında IBM ve Kasparov arasındaki ilk maç, ezici şekilde Kasparov'un üstünlüğü ile tamamlanmıştı. 1997 yılında rövanşı kabul eden Kasparov ile Deep Blue maçı, ansızın medyanın gündemi haline gelmişti. Tarihin en fazla izlenen satranç maçlarından bir tanesine çıkan Kasparov, 1997 yılındaki maçı kaybetmişti.

Bir bilgisayarın insana karşı kazandığı ilk satranç maçı olarak tarihe geçen karşılaşma, bambaşka bir devrin geldiğinin de göstergesiydi. Bilgisayarların insanları yenebileceği artık kesinleşmiş ve milenyuma doğru giderken, ütopik fikirlerin gerçek olabilecekleri gün yüzüne çıkmıştı.

Günümüz teknolojileri göz önüne alındığında Deep Blue, abaküs kadar bile gelişmiş bir yapay zeka sistemi değildi. Elle girilen kodları çalıştıran sistem, hata yapmaya oldukça müsaitti. Buna rağmen geçtiğimiz günlerde dünyanın en iyi Go oyuncusunu yenen Google'ın AlphaZero isimli yapay zeka sistemi, bambaşka bir seviyedeydi. Kendi kendine öğrenebilen ve kendini geliştirebilen bu sistem, izlediği milyonlarca Go maçından sonra insanlar karşısında başarılı olabilmişti. Hatta bilgisayar karşısında mağlup olan dünyanın en iyi Go oyuncusu, bu maçtan sonra emekli olduğunu açıklamıştı. Satrançla karşılaştırıldığında Go oyunu, milyonlarca farklı kombinasyon içerdiğinden, yapay zeka sistemleri tarafından öğrenilmesi daha güç bir oyun olarak tanımlanıyordu.

Garry Kasparov bilgisayarlarla barıştı

Nitekim Garry Kasparov da Deep Blue'ya yenilince az da olsa prestij kaybına uğramıştı. Gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncularından bir tanesi olarak gösterilen Kasparov, bilgisayara yenilince kendisine olan bakışın değiştiğini görmüştü.

WIRED isimli internet sitesine konuşan Kasparov, "Artık yapay zeka ile barıştım. O maç benim için bir lanet değil; aksine çok önemli bir şeyin parçası olmamı sağladığından bir lütuftu. 22 yıl önce elbette farklı düşünüyordum. Bazı şeyler olur ve herkes hata yapar. Kaybettim. Önemli olan hatalarımızla ve kötü deneyimlerimizle yüzleşmek." ifadelerini kullandı.

İnsanların bilgisayarlarla daha yakından çalışmasının artık elzem olduğunu dile getiren Garry Kasparov, yapay zeka sistemlerinin kötü yanlarının yanı sıra insanlığı geliştirebileceklerini belirtti. "Birleşik Devletler'de yapay zeka yüzde 4 oranında iş kaybına neden olmuş olsa bile yapay zeka hayatımızı kurtaracak dokunuşlar yapabilir." diyen Kasparov, beyaz bayrağı kesin olarak çıkarmış oldu.

Garry Kasparov ve WIRED arasında geçen harika diyalogların tamamını ise bu adrese tıklayarak görebilirsiniz. Deep Blue maçının açıklamalı videosu ise hemen yukarıdaki videoda yer alıyor, kesinlikle izlemelisiniz. Çok gaza geldiyseniz, hemen aşağıdaki uygulamayı telefonunuza kurarak, yapay zeka sistemlerine karşı maç yapabilirsiniz.