Sattığı Ürünün Aslını Göndermeyen Kişiye 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Verildi

Geçtiğimiz yıl internetten arabasına jant almak için para gönderdiği kişinin kendisine banyo musluğu göndermesi üzerine davacı olan Bayram Yılmaz, bir yıla yakın bekleyişin ardından hakkını geri alabildi. Yılmaz'ın şikayetçi olduğu şahıs, mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2.500 TL para cezasına çarptırıldı.

Doğru Ürünü Göndermeyen Kişiye Nitelikli Dolandırıcılıktan Ceza Kesildi

Sosyal medya üzerinden otomobiline uygun jant setinin satıldığını gören Bayram Yılmaz, toplam fiyatı 1.800 TL olan dört adet jant için 1.500 TL'den anlaştı. Jantların ücretini Taner Kırıcıoğlu isimli satıcıya yollayan Yılmaz, kargo firmasına gittiğinde banyo musluğu ile karşılaştı ve ürünü almadan direkt olarak iade etti.

Sürecin ardından satıcıya ulaşmak isteyen Bayram Yılmaz, tahmin edebileceğiniz üzere bu konuda başarılı olamayınca savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında Kırıcıoğlu'na nitelikli dolandırıcılık suçundan on yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Taner Kırıcıoğlu katılmazken, mağdur Bayram Yılmaz ise hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kırıcıoğlu'na 3 yıl 4 ay hapis cezası ve 2.500 TL para cezası verilmesi yönünde karar kıldı.

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bayram Yılmaz, "Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. 1800 lira demişti, 1500 liraya anlaştık. ‘Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim’ dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da ‘Ben bilmiyorum’ dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi.” ifadelerini kullandı.

"Böyle insanlara inanmayın, kanmayın. Mağdurum, kimse olmasın. 1500 lirasında değilim ama insanlar mağdur olmasın. Emekçi adamım, kendisine inandım. Bunların işi bu. İnsanı çok güzel kandırıyorlar. Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum bu durumu. Giden parama mı yanayım, çok istediğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?"