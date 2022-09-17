Satürn'ün Halkalarının Oluşmasını Sağlayan Neden Bulundu

Satürn, Güneş sistemimizdeki en çarpıcı gezegenlerden biridir. Güzel halkaları, onu hemen hemen her gezegenden farklı kılıyor. Bu halkalarının mistikliği uzun zamandır gökbilimcilerin dikkatini çekmekte ve birçokları için gizemi bir sır olarak kaldı ancak şimdi, yeni araştırmalar sonunda Satürn'ün halkalarının kökenini çözmüş olabilir.

Şimdiye kadar Satürn'ün yörüngesinde 82 ay keşfettik ancak bir grup araştırmacının yaptığı yeni bir araştırma, bir zamanlar 83 tane olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca Satürn'ün halkalarının kökeninden sorumlu olabilecek ay da bu 83. ay olabilir.

Bu muhteşem gezegenle ilgili daha önceki araştırmalar, Satürn'ün halkalarının yaklaşık 100 milyon yaşında olduğunu ve gezegenin kendisinden çok daha genç olduğunu gösterdi. Bu pek çok tartışmanın konusu olsa da Science dergisinde yayınlanan bu yeni çalışma, bu halkaların yaklaşık 160 milyon yıl önceki bir olaya bağlı olabileceğini söylüyor.

Satürn'ün 83. Ayı Nasıl Satürn'ün Halkaları Hâline Geldi?

Araştırmacılar, 83. ayın kararsız hâle geldiğini ve yörüngesinin Satürn'e çok yakın döndüğünü öne sürüyorlar. Bu olduğunda ay ani bir şekilde parçalandı. Gaz devi, ayın kütlesinin ve malzemesinin çoğunu yutmuş olsa da büyük olasılıkla küçük bir yüzdesi kaldı ve Satürn'ün halkalarının kaynağı olarak hareket etti.

Bu ilgi çekici bir fikir ve birçok olası açıklamadan sadece biri. Bu olasılığı keşfetmek için araştırmacılar, 2017'de toplanan ölçümlere aktarılan bilgisayar modellemesini kullandıklarını söylüyorlar.

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