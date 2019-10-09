Satürn'ün 20 Uydusu Daha Olduğu Keşfedildi

Bugüne kadar Güneş Sistemi içinde en çok uyduya sahip olan gezegenin Jüpiter olduğu düşünülüyordu. Ancak Carnegie Science’ın yapmış olduğu açıklamalara göre Scott S. Sheppard’ın önderlik ettiği bir astronom ekibi, Satürn'ün sahip olduğu uydu sayısının Jüpiter'den daha fazla olduğunu keşfetti.

Bildiğiniz gibi Dünya'nın Ay dediğimiz bir tane uydusu var. Jüpiter'in ise Ay gibi 79 tane uydusu bulunuyor. Bu sayı her ne kadar fazla gibi görünse de Satürn’ün sahip olduğu 20 uydunun daha keşfedilmesiyle birlikte gezegenin sahip olduğu uydu sayısı 82'ye çıkmış oldu.

Satürn’ün yeni keşfedilen uydularının çapları yaklaşık 5 kilometre olarak ölçüldü. Uydulara yönelik keşfedilen başka bir bilgi ise 20 uydudan 17’sinin Satürn’ün yörüngesinin tersine, kalan 3’ünün ise Satürn ile aynı yönde döndüğünü gösteriyor. Uydulardan 18 tanesinin gezegene olan uzaklıkları dolayısıyla Satürn etrafında dönüşünü tamamlaması 3 yıldan daha uzun bir zaman alıyor. Kalan 2 uydu ise gezegene daha yakın olduklarından dolayı yaklaşık 2 yılda gezegen etrafındaki dönüşlerini tamamlıyor.

Sheppard, bu uydular üzerinde araştırma yapılmasının onların kökenini açığa çıkarmada önemli olduğunu ve Satürn oluşurken çevresindeki koşullar hakkında bilgi sağlayabileceğini söylüyor. Sheppard'a göre ayrıca Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin nasıl oluşup evrimleştikleri konusunda da bu uydular önemli bir rol oynuyor.