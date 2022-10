Satürn'ün Uydusu Enceladus'ta Yaşama Dair Kanıt Bulunmuş Olabilir

Satürn'ün uydularından biri olan Enceladus'ta yaşam şansı, okyanuslarında yeni ve önemli bir elementin keşfi sayesinde artmış olabilir. Eylül ayında yayınlanan yeni araştırmaya göre Enceladus'un okyanusları, bildiğimiz anlamda yaşamın dayandığı önemli unsurlardan biri olan fosforla zenginleştirilmiş olabilir.

Yeni araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı. Araştırmacılara göre Enceladus'ta toplanan en son verilere dayanarak oluşturulan yeni bir model, Enceladus'un okyanuslarında yüksek konsantrasyonlarda fosfor gösteriyor gibi görünüyor. Eğer hipotez doğru çıkarsa Enceladus'ta yaşam bulma şansı katlanarak artmış olabilir.

Uzaylı yaşamı arayışı devam ediyor ve birçokları için "yabancı yaşam" terimi çoğunlukla küçük yeşil adamlar veya bu yönde bir şey anlamına geldiği şeklinde yorumlanıyor ancak "yabancı yaşam" okyanusun dibindeki UFO'lar olmak zorunda değil. Bunun yerine uzaylı yaşamı, bir gezegende yaşayan keşfedilen küçük organizmalar kadar basit olabilir. Enceladus'ta bu tür bir yaşam şansı bulmak bile bilim insanları için hayret verici olabilir.

Enceladus'ta Yaşam Okyanus Derinliklerinde Olabilir

Southwest Research Institute ile çalışan bir bilim insanı olan Dr. Christopher Glein, Enceladus'un insanlığın Güneş sisteminde yaşam arayışının birincil hedeflerinden biri olduğunu söylüyor ve araştırmacılar okyanuslardaki fosfor seviyeleri hakkındaki hipotezi kanıtlayabilirlerse Enceladus'ta yaşam bulma şansımız artabilir.

Yine de bu hipotezi kanıtlamak ve Enceladus'ta yaşam şansının tahmin ettiğimiz kadar yüksek olduğunu kanıtlamak için onu daha fazla keşfetmemiz gerekecek. Bu nedenle araştırmacılar, çoğu kişinin merakla beklediği Uranüs sondası gibi gelecekteki bir uzay araştırma görevinin bize daha fazlasını öğretebileceğinden umutlu.

Ancak NASA'nın dikkati şu anda Artemis I'in fırlatılmasına ve insanları Mars'a götürmeye o kadar odaklanmış durumda, bu yüzden bu tür bir görevin gerçekten ne zaman gerçekleşebileceği belirsiz. Şimdilik Enceladus'un okyanuslarının derinliklerinde uzaylı yaşamı saklama olasılığı hakkında tek yapabileceğimiz şey varsayımlarda bulunmak.