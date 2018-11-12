SAÜ Öğrencilerinin Elektrikli Aracı Avrupa Arenasına Çıkıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu (SAİTEM), geliştirdikleri elektrikli araçları Evrim 4 ile daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok başarı kazanmıştı. Ekip şimdi de Evrim 4'ü 2019'da Londra'da düzenlenecek Shell Eco Marathon yarışına hazırlıyor.

Aracın tüm tasarımının kendilerine ait olduğunu belirten SAİTEM Başkanı Mert Yavuz, Evrim 4'ü geçen yıl 8 aylık bir çalışma sonucunda geliştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl yine Londra'da düzenlenen yarışta teknik aksaklıktan dolayı derece elde edemediklerini belirten Yavuz, bu yarış dönüşünde iyi hazırlandıklarını ve Türkiye'deki yarışta ikinci olduklarını söyledi.

Böylece Avrupa'da yarışmaya hak kazandıklarına değinen Yavuz, "Londra'da düzenlenecek olan Shell Eco Marathon yarışında derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Makine, Elektrik ve Malzeme Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan ekip üyeleri de yarışmada 'Şehir Konsepti Batarya Elektrik' kategorisinde dereceye girmeyi hedeflediklerini belirtti.

Evrim 4'ün 100 kilometrede 40 kuruşluk elektrik harcadığını söyleyen ekip üyelerinden İbrahim Balkan, "Tasarımını, üretimini atölyemizde yapıyoruz. Aracımızla yarış kuralları gereği 35 kilometre hıza kadar çıkabiliyoruz. Aracımız 60 bin liraya mal oldu. Her şeyini yerli olarak yapmaya çalışıyoruz. Shell Eco Marathon yarışında birincilik hedefliyoruz." diye konuştu.