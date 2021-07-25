Sauron'un Gözüne Benzeyen Denizaltı Volkanı Keşfedildi

Sauron'un Gözü'ne benzeyen denizaltı volkanı bilim insanlarını şaşırttı. Avustralya merkezli CSIRO isimli kuruluşa bağlı bir araştırma gemisi, yaklaşık 12 gün sonra Hint Okyanusu açıklarında bir denizaltı volkanı keşfetti. Bu volkan, Yüzüklerin Efendisi hayranlarını daha da meraklandıracak gibi duruyor.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden Sauron'un Gözü'ne benzeyen antik bir denizaltı volkanı, Hint Okyanusu'ndaki Christmas Adası'nın 280 kilometre güneydoğusunda keşfedildi. Araştırma gemisinin 3100 metre altında çok sesli sonar tarafından ortaya çıkarıldı.

Daha önce bilinmeyen ve hayal bile edilemeyen bu yanardağ, kaldera adı verilen, 6,2 km'ye 4,8 km'lik dev bir oval biçimli çöküntü olarak ortaya çıktı. 300 metrre yüksekliğinde bir çerçeve (Sauron'un göz kapaklarına benzeyen) ile çevrili ve merkezinde 300 metre yüksekliğinde koni şeklinde bir tepe var (Sauron'un göz bebeğini andırıyor).

Bilmeyenler için yanardağ çöktüğünde bir kaldera oluşur. Volkanın tabanındaki erimiş magma yukarı doğru kayar ve çukurlar oluşturur. Kubbenin yüzeyindeki ince katı kabuk daha sonra çökerek krater benzeri büyük bir yapı yaratır. Yanardağ püskürtmeye devam ettikçe merkezde küçük bir yeni tepe oluşmaya başlar. 1883'te Endonezya'daki Krakatoa'da patlayan ve on binlerce insanı öldüren kaldere dünyaca ünlüdür. 1927'de merkezinde küçük bir yanardağ olan Anak Krakatoa ("Krakatoa'nın çocuğu") oluşturmasıyla da merak uyandırmıştır.

Denizaltı volkanına Sauron'un Gözü adı verildi

Araştırmacılara göre volkanik göz yalnız değildi. Güneyde daha fazla haritalama, çok sayıda volkanik koni ile kaplı deniz dağlarını ortaya çıkardı. Yüzüklerin Efendisi temasından yola çıkan araştırmacılar bu dağlara sırasıyla Barad-dûr ('Karanlık Kale') ve Ered Lithui ('Kül Dağları') adını verdi.

Sauron'un Gözü, Barad-dûr ve Ered Lithui, daha önce jeologlar tarafından 100 milyon yıldan daha yaşlı olduğu tahmin edilen karma deniz dağları kümesinin bir parçasıdır. Ancak kaldera, 100 milyon yıldan daha eski olması gereken bir yapı için şaşırtıcı derecede canlı görünüyor. Ered Lithui'nin zirvesinde, milyonlarca yıl boyunca ölü organizmaların batmasıyla oluşan yaklaşık 100 metrelik kum ve çamur tabakaları bulunuyor.

CSIRO'dan bilim inssanları, Ered Lithui'nin deniz tabanındaki hayvanlarla kaplı olduğunu söylüyor. Deniz yıldızları, yengeçler ve solucanlar kumlu yüzeye; açıkta kalan kayalarda ise siyah mercanlar, yelpaze mercanları, deniz kırbaçları, süngerler ve midyeler yaşıyor.