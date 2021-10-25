Gerçek Savaş Fotoğrafçıları CoD: Vanguard'ı Fotoğrafladı

Savaş fotoğrafçıları CoD: Vanguard'ı fotoğraflamak için oyunun içine "daldı". Sürekli gelişen grafikleriyle Activision'ın Call of Duty oyunu her yinelemede daha da fotogerçekçi hale geliyor.

Call of Duty: Vanguard'ın en son pazarlama hamlesi, grafiklerinin o kadar gerçekçi olduğuna inanmanızı istiyor ki, savaş fotoğrafçıları video oyunu ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt edemiyor.

Activision pazarlama müdürü Fernando Machado verdiği demeçte, "Call of Duty: Vanguard, İkinci Dünya Savaşı'nın destansı samimiyetini inanılmaz derecede sürükleyici bir şekilde yakalıyor" dedi.

Savaş fotoğrafçılarından CoD: Vanguard görselleri

Bir çift foto muhabirine "oyun motorunun içine dahil olmaları için kamera benzeri portallar" verildiğini söyleyen Machado, burada gerçek bir savaşı fotoğraflıyorlarmış gibi görüntüleri yakalamalarını istedi. Bunun sonucu olarak da deneyimin ne kadar gerçekçi olduğunu övdüler.

Savaş gazetecisi Sebastiano Tomada Piccolomini açıklamasında, "Fotoğrafçılar olarak çatışma böyle görünüyor" dedi. Sebastiano Tomada'ya göre savaşta fotoğraflar çekmek, herhangi bir Call of Duty fragmanı kadar dramatik ve abartılı.

Foto muhabirleri tarafından çekilen dört fotoğrafın fiziksel baskı hali, ABD askeri gazilerinin Call of Duty Endowment programı aracılığıyla "yüksek kaliteli istihdam" bulmalarına yardımcı olmak ve para toplamak amacıyla satılıyor.

CoD: Vanguard hile engellemesi çalındı

İddiaya göre CoD: Vanguard hile engelleme yazılımı Ricochet'in kaynak kodları, bilgisayar korsanlarının eline geçti. İşin ilginç kısmı ise Activision, Call of Duty oyunlarına özel olarak geliştirilen hile karşıtı sistemin hile geliştiricilerinin elinde olmasına rağmen çok da endişeli görünmüyor.

Warzone gibi çok oyunculu ya da çok oyunculu moda sahip Call of Duty oyunları oynamakta olan normal oyuncuların etrafı son birkaç yıldır hileciler tarafından kuşatılmış durumda ve özellikle Warzone'un dünya çapında daha da büyük bir popülerlik elde etmesi ile işler daha da çığırdan çıktı.

Activision, bilgisayar korsanlarını kalıcı olarak engellemediği veya buna yönelik bir çözüm geliştirmediği için sadece yasaklanan hesaplarının ardından yeni bir hesap açıp oyun huzurunu bozmaya kaldığı yerden devam edebiliyor.

Oyunculardan gelen yoğun tepkinin ardından Activision tarafında da hareketlilik yaşandı. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamada Call of Duty için kendi hile karşıtı sistemini geliştirildiği duyuruldu.