Okyanus ve kıyı şeritlerinde gezinen yüzlerce savaş gemisinin konumu sahte çıktı. İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth ve ABD destroyeri Roosevelt gibi pek çok popüler savaş gemisi haritalarda yanlış yerde gösteriliyor, işte sebebi.

Savaş gemilerinin konum teknolojisinin kötüye kullanılması, ülkeler arasında siyasi anlaşmazlıklara neden olabilir. Wired'a göre SkyWatch ve Global Fishing Watch, Ağustos 2020'den bu yana İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth ve ABD destroyeri Roosevelt de dahil olmak üzere 100'den fazla savaş gemisi yerinin sahte olduğunu gösteren çalışmalar yürüttü.

SkyWatch ve Global Fishing Watch tarafından ortaya konan veriler, gemilerin tartışmalı sulara girdiğini veya diğer ülkelerin deniz üslerine yaklaştığını gösteriyor. Bu yanlış konumlar, uluslararası olayları tetikleyebilecek hareketler olarak nitelendiriliyor.

Araştırma ekibi, otomatik tanımlama sisteminin (AIS, çarpışmaları önlemeye yardımcı olan GPS tabanlı bir sistem) kullanımlarını, doğrulanabilir konum verileriyle karşılaştırarak sahte lokasyonları tespit etti. Örneğin uydular gerçek konumları gösterirken, tüm yanlış bilgiler kıyıdaki AIS alıcılarından geldi. Global Fishing Watch yıllardır sahte AIS pozisyonlarını araştırıyor, ancak gerçek gemiler için ilk kez tahrif edilmiş verilerle karşılaştı.

Savaş gemilerinin konumu sahte çıktı

Tam olarak hangi savaş gemileri için sahte konum verisi paylaşıldığı belli değil. Ancak analistler, verilerin Rusya olabilecek ortak bir failin özelliği olduğunu söyledi. Etkilenen savaş gemilerinin neredeyse tamamı Avrupa ülkelerinden veya NATO üyelerindendi ve veriler Kaliningrad, Karadeniz, Kırım ve diğer Rus çıkarlarına yönelik sahte saldırıları içeriyordu.

Rusya, bu sahte saldırıları da göz önünde bulundurarak rakiplerinin Rus denizlerine savaş gemileri gönderdiğini iddia edebilir, Avrupa ve NATO'yu saldırgan olarak gösterebilir.

Rusya, bilgisayar korsanlığı iddialarını tarihsel olarak her zaman reddetti. Yine de siyasi gerilimleri körüklemek için sahte hesaplar ve yanlış bilgiler kullanma konusunda uzun bir geçmişe sahip. Ancak eğer Rusya bu sahte verilerle bağlantılıysa sahte savaş gemisi, bu stratejinin önemli bir tırmanışı olabilir.

Bu arada hayalet gemiler yelken açmaya devam ediyor. USS Roosevelt'in bir kez daha sahte olduğu görülüyor, bu sefer kışkırtıcı bir şekilde Norveç yakınlarındaki Rus sularına giriyor. Savaş gemisi aslında yüzlerce mil ötede Norveçli denizcilerle bir eğitim tatbikatı yapıyordu.