Savaş Simülasyonda Arkadaşlarına Ateş Eden Askere Ceza Verildi

Sanal savaş simülasyonunda arkadaşlarını öldüren Birleşik Krallık Ordusu mensubu bir askere ceza verildi. Bir simülasyonda yaptığı hata sebebiyle ceza alan ilk Birleşik Krallık askeri olarak literatüre giren genç adam, “firendly fire” tanımını gerçeğe taşımış oldu.

Edinburgh doğumlu İskoç asker, bir süredir Birleşik Krallık Ordusu bünyesinde eğitimler alıyordu. 3. Piyade Taburunda görevini sürdüren asker, ceza almasından sonra Mail gazetesinde açıklamalarda bulundu: “Üç hafta boyunca bir laptopun önünde oturarak, çok kötü bir şehir ortamında savaştaymışız gibi davranmamız istendi. Bunun yerine gerçekten oraya gitmek isterdim.”

“Tüm bunlar merkezde bir ofiste gerçekleşiyordu. Biz bunun yerine açık havada gerçek hayatta askerlik yapmak istiyorduk. Ancak son günlerde ordu gerçek eğitimler yerine Unity üzerinde geliştirilmiş Virtual Training üzerine odaklanıyordu.”

İsmi verilmeyen asker sanal savaş simülasyonu üzerinde gördükleri eğitimin detaylarına dair de kimi açıklamalar yaptı. “Zırhlı araçlarda gerçekten düşmanca bir yerleşim yerinde hareket ettiğinizi hayal etmeniz gerekiyordu.” diyen asker sonrasında olanları ise hemen aşağıdaki gibi aktardı.

“Hareket ettiğimiz sırada askerlerden bir tanesi kendisini kaybetti ve yanındaki arkadaşına ateş etti. Sonrasında arabayı alarak ara sokaklardan bir tanesi daldı ve diğer arabalara çarparak ilerlemeye başladı. Ama şunu söylemeliyim ki; birliğimizdeki komutanlar bunu bizim bulduğumuz kadar komik bulmadılar.”

Adı bilinmeyen piyade, çalışmanın ardından kınama cezası aldı ve emre itaatsizlik suçuyla karşı karşıya kaldı. Kendisine verilen ceza ise İskoçya başkentindeki Redford Kışlasında üst üste nöbet tutmaktı.

Çıkan haberden sonra açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Askerlerimizi çok ciddi şekilde eğitmek istiyoruz ve bu eğitimleri ciddiye almayan herkese disiplin cezası vermekten kaçınmıyoruz. Sanal eğitim programı, komutanlara daha geniş ve esnek eğitimler yapmaları konusunda avantajlar sağlıyor ve askerleri daha önce hiç görmedikleri ortamlara hazırlıyor.” dedi.