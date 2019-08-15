Savaşan İHA 'Cevheri' Festivalde Yarışacak

İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli havacılık, uzay ve teknoloji organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST, bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek. Festivale az bir zaman kalmışken yarışmalara katılacak olan araçların bazıları ortaya çıkmaya başladı.

Uludağ Üniversitesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) işbirliği ile açılan Ar-Ge Merkezi’ndeki stajyer mühendisler, İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması için Cevheri adını verdikleri İHA’yı geliştirdi. Cevheri’yi geliştiren ekibin mentorluğunu Ar-Ge Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kemal Fidanboylu yaparken danışmanlığını ise Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Kaya yaptı. Ekipte Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden 23 öğrenci yer aldı.

Cevheri’nin kanat açıklığı 2,4 metre iken uzunluğu ise 1,8 metre. Hafif iskelet yapısına sahip olan Cevheri’nin maksimum kalkış ağırlığı ise 9,5 kilogram. Yer testlerini ve simülasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayan Cevheri, ilk uçuşunu Bursa Yunuseli Havalimanı’nda gerçekleştirdi. Proje ekibi bu uçuşun ardından gerekli verileri topladı ve şimdilerde İHA'nın optimizasyon çalışmaları ile uğraşıyor.

Cevheri, sahip olduğu geniş kanat açıklığı ve hava temas yüzeyi sayesinde uçuşları başarılı bir şekilde tamamlarken hareket yüzeyleri sayesinde etkin manevra hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Yüksek kapasiteli bataryaları ile yaklaşık 40 dakika havada kalabillen Cevheri, 3.500 fit servis irtifasıyla görev yapabiliyor. Ayrıca üzerinde bulunan GPS ile gerekli verileri yer istasyonuna hızlıca aktarabiliyor. Cevheri bu özelliklerle birlikte otonom uçuş kilitlenme yeteneği sayesinde rakip uçağı algılayıp hedefe kilitlenebiliyor.

TEKNOFEST 2019 kapsamında Savaşan İHA Yarışması’nda görülebilecek olan Cevheri, festival kapsamında dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.