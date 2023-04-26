Beklenen Gerçekleşti: Savaşları Yönetebilen Yapay Zeka Palantir

Bilim kurgu eserlerinde insanları en çok korkutan şeylerden biri de savaşan yapay zekalar olmuştur. Terminatör serisinden hatırlayabileceğimiz bu tür yazılımlar, sandığımızdan daha yakın olabilir.

ChatGPT ve Bard gibi sohbet botlarının kullandığına benzer bir Büyük Dil Modeli (LLM) kullanan ve savaşlarda aktif olarak görev alabilen yapay zeka Palantir tanıtıldı. Peki, kabiliyetleri neler?

İHA'ları Kontrol Edebiliyor, Savaş Taktikleri Veriyor!

Palantir AIP olarak tanıtılan tanıtılan yapay zekanın potansiyel müşterileri, tahmin edebileceğiniz üzere ülkelerin kolluk kuvvetleri ve orduları olacak. Paylaşılan videoda LLM'lerin savaş alanında da oldukça etkili kullanılabileceği gösteriliyor. Savaşan yapay zekanın kabiliyetleri ise fazlasıyla ilginç.

Senaryoya göre Doğu Avrupa'da yaşanan bir askeri harekatı incelemekle görevlendirilen Palantir, görev başındaki operatöre harekatın gidişatı ve düşmanın konuşlanması konusunda aktif bilgiler sağlıyor. Yapay zeka aynı zamanda keşif uçağı konullandırma, saldırganlığa karşı taktiksel tepki önerileri ve otomatik yardım isteği gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Operatör, yapay zekadan bölgede aktif olarak uçan İHA'lar hakkında bilgi istediğinde Palantir'in harita üzerinde İHA'ları gösterdiği, potansiyel keşif rotalarını oluşturduğu ve göreve dair tüm bileşenleri hazırlayarak başlatmak için operatörden izin istediği görülebiliyor.

Komutanım Bir Yapay Zeka(!)

Savaşan yapay zeka, aslen insan operatörlerin harekatlar ve savunma hakkında bilgi almasını kolaylaştırmak, koordinasyonu hızlandırmak ve insan gücünü azaltmak gibi konularda devreye giriyor. Sistemin başta hava savunma sistemleri olmak üzere diğer otonom sistemlerle entegre edilebiliyor olması, kabiliyetlerini bir hayli artırıyor.

Öte yandan bilgi gizliliği konusuna oldukça fazla önem veren şirket, yapay zekanın erişebileceği ve erişemeyeceği bilgilerin detaylı bir şekilde denetlenebileceğini, elde edilen verilerin yasal ve etik bir şekilde kullanılması için hassas bir şekilde algoritmalar kullanılacağını vadediyor.

Bu projenin henüz tasarım aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak ilerleyen yıllarda buna benzer projelerin ortaya çıkmasıyla birlikte özellikle komuta kademesinde ihtiyaç duyulan rütbeli asker sayısında azalma olabileceğini, modern savaşların seyrinin tamamen değişeceğini görebiliriz.