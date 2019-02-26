Savunma Sanayii Başkanlığı ve MEB'ten Çok Önemli İşbirliği

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine güncel teknolojiye uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanlığı ile kurdukları ortaklığın savunma sanayi alanında nitelikli eleman ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını söyledi.

Öğretmenin niteliğinin değişmeden bir eğitim sisteminin niteliğinin değişemeyeceğini dile getiren Bakan Selçuk, Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alması için öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi projesini birlikte ele almaktan memnun olduklarını ifade etti.

“Eğitim, ekonomi ve demokrasiyle birlikte bir sac ayağıdır. Bu ayaklardan bir tanesi eksik olduğunda sinerji oluşmaz ve işlevsellik azalır" diyen Selçuk, ortaya çıkan bu sürekli değişime bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürmek ve eğitime canlı bir süreç gibi bakmak gerektiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Türkiye’nin küresel bir güç olabilmesi için savunma sanayinin çok önemli bir yerinin olduğuna dikkat çekti.

Buradaki yerli ve milli bakışın, eğitimin de uluslararası düzeyde olmasını gerektiren bir çabayı ortaya koyduğunu belirten Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bakanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurmuş olduğumuz bu köprüyle savunma sanayi alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük mesafe almış oluyoruz. İş birliğinin 2023 öğretmenle sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Bereketli olsun diyorum şimdiden”

AA