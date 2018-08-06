Savunma Sanayisinin Gelişmesinde ODTÜ'nün Etkisi Büyük

Son yıllarda ülkemizin savunma sanayisinin hızla geliştiğini belirten Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, bu büyümede ODTÜ'lü mühendisler tarafından yapılan desteğin önemine dikkat çekti.

Mühendis, araştırmacı ve yönetici pozisyonunda 4 bin ODTÜ'lü mühendisin ülkemizdeki ASELSAN, ROKETSAN, TAI-TUSAŞ, FNNS, Havelsan gibi kurumlarda işe başladığını dile getiren Rektör Mustafa Verşan Kök, bu mühendislerin savunma sanayisine olan olumlu etkilerinden bahsetti.

"Mezunlarımız ve ODTÜ, savunma sanayisine hız katıyor. Özellikle ASELSAN gibi şirketlerde yaklaşık çalışanların yüzde 70'inden fazlasının ODTÜ mezunu olduğunu biliyoruz." şeklinde konuşan Kök, ODTÜ'nün hem üniversite boyutuyla hem de teknokent boyutuyla savunma sanayine büyük katkısının olduğunu ifade etti.

ODTÜ'den 50 Milyon Liralık Dev Projeler

Yalnızca mühendisler ile değil projelerle de savunma sanayisinin gelişmesinde rol oynayan ODTÜ'nün şu anda 50 milyon lirayı aşan projelerinin olduğu belirtildi. Rektör Kök, "Projelerimiz özellikle havacılık ve uzay, makine, bilgisayar, elektrik elektronik, metalurji malzeme, kimya mühendislik ve fizik bölümlerinde yürütülüyor" açıklamasında bulundu.

Son olarak Tübitak'ın Araştırma Destek Programlarından en çok proje desteği alan üniversitenin ODTÜ olduğunu dile getiren Rektör, 118 ayrı projeye sahip olduklarının da altını çizdi.