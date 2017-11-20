Saw: Legacy Filminin Tanıtımı İçin Sanal Gerçeklik Oyunu Geliştirildi

Korku filmi türünün en başarılı örnekleri arasında görülen ve en sevilenlerinden "Testere" serisinin son filmi, Cadılar Bayramı döneminde, 27 Ekim tarihinde gösterime girdi. Lionsgate yapımı olan 'Saw: Legacy' filminin tanıtımı için Unity, 'Jigsaw Vitual Room' adında bir sanal gerçeklik oyunu geliştirdi. Bu heyecan ve gerilim dolu oyunu oynamak isteyenler (bence tekrar düşünün) Samsung Gear VR platformunda oynayabilirler.

Oyunun geliştirme aşamasında Mindsight ile çalışan Unity, oyunu 16 kişi üzerinde test etmiş. Bu 16 kişiye sensörler bağlayarak, laboratuvar ortamında önce filmin fragmanı izletilmiş, ardından VR oyunu oynatılmış. Oyunu oynadıkları sırada ise verdikleri tepkiler, kalp atış hızları, terlemeleri ve kas aktiviteleri gözlemlenmiş. Bu oyun, bir yandan filmin tanıtımını yaparken bir yandan da izleyiciler üzerinde daha yoğun ve kalıcı etkiler bırakacağını tahmin edebiliyoruz.

Filmden gerçek görüntüler de içeren sanal gerçeklik oyunu, filmin tanıtımı için oldukça etkili bir yöntem olacak gibi görünüyor. VR gözlüklerinizi takar takmaz kendinizi gerilimin son noktada olduğu, Testere tarafından akıllıca düzenlenmiş bir dizi tuzağın yer aldığı bir odada, kafanızda bir kapan ile birlikte, eliniz kolunuz bağlı şekilde buluyorsunuz. Tıpkı filmdeki gibi mantıklı kararlar alıp, sizin için planlanmış bir dizi tuzağı atlatmalı ve oyunu tek parça halinde bitirmelisiniz.

Testere sanal gerçeklik oyununda bakalım siz hayatta kalmayı başarabilecek misiniz? Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için Unity tarafından hazırlanan blog sayfasına göz atabilirsiniz.