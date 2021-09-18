Saygı 2. Sezon 1. Bölüm Fragmanı Yayımlandı

Saygı 2. sezon 1. bölüm fragmanı paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl yayımlanmaya başlayan ve kısa süre içerisinde çok popüler hale gelen dizinin fragmanı, yeni sezonun ilk bölümünden sahneler içeriyor. Behzat Ç dizisinin Ercüment karakterine odaklanan Saygı dizisi ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Saygı 2. Sezon 1. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

İlk olarak 27 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Saygı dizisi, kısa sürede büyük bir popülerliğe sahip oldu. Çok sayıda izleyici; dram, gerilim ve suç ögelerine sahip olan dizinin ilk sezonunun ardından yeni sezonu beklemeye başlamıştı.

Dijital yayın hizmeti BluTV, Saygı'nın yeni sezonun ilk bölümüne ait bir fragman yayımladı. Popüler video paylaşım platformu YouTube ve sosyal medya platformu Twitter üzerinden yayımlanan fragman, ilk bölümden bazı sahneler içeriyor. Fragmanda diziye yeni katılan Damla Sönmez ve Sarp Akkaya'yı da görüyoruz.

Videonun açıklama kısmında "Yeni düzenle, kaldığımız yerden devam ediyoruz, şimdi sadakati sorgulama zamanı" ifadelerine yer verildi. İzleyiciler tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen yeni sezonun ilk bölümüne ait fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı'nın yaptığı Saygı dizisinin yapımcılığını Inter Medya üstleniyor. Büyük bir popülerliğe sahip olan yapımın başrol oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Miray Daner ve Boran Kuzum yer alıyor.

Saygı Oyuncuları

Nejat İşler (Ercüment Çözer)

Erkan Can (Yavuz)

Miray Daner (Helen)

Boran Kuzum (Savaş)

Damla Sönmez

Sarp Akkaya

Rojda Demirer (Hasret)

Zeynep Kaçar (Ayşe)

Aykut Yılmaz (Aybars)

Tansu Biçer (Halit Mehmet Güçlü)

Oğuzhan Aksu

Gül Altinok

Birce Bircan

Saygı 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Behzat Ç dizisindeki Ercüment Çözer karakterine odaklanan Saygı dizisinin yeni sezonu 23 Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak. Dizinin yeni sezonu yalnızca BluTV isimli dijital yayın platformunda yer alacak.

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