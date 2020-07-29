Behzat Ç'nin Spin-off Dizisi Saygı İlk Tanıtım Videosu Yayımlandı

Popüler dijital içerik platformu BluTV, kütüphanesine özel yapımlar eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Saygı dizisinin tanıtım videosu yayımlandı. Yayımlanan tanıtım videosu ile birlikte Saygı, sosyal medyada gündem oldu. Saygı ilk tanıtım videosu ile ilgili detaylar haberimizde.

Dijital yayın platformu BluTV, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Behzat Ç'nin iptal edildiğini duyurmuştu. Yapılan iptal duyurusunda önemli bir detay yer alıyordu. Behzat Ç dizisinde yer alan Ercüment Çözer karakterine odaklanacak yeni bir dizi ile ilgili bir detay bulunuyordu.

BluTV, "Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in kendi adaletini işlendiği Saygı 2020'de geliyor" açıklaması ile birlikte Saygı dizisini duyurmuştu. BluTV tarafından yapılan duyuru ile birlikte heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Yayımlanan tanıtım videosu ile birlikte heyecan daha da arttı.

Saygı İlk Tanıtım Videosu Yoğun İlgi Gördü

Başrolünü Nejat İşler'in oynadığı Saygı dizisinin tanıtım videosu yayımlandıktan kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Bir gün gibi kısa sürede 40 binden fazla izlenme sayısına sahip oldu. Saygı dizisinin tanıtım videosu yayımlandıktan hemen sonra Twitter'da "Ercüment Çözer" etiketi gündem oldu. Sosyal medya platformlarında yoğun ilgi gören Saygı dizisinin tanıtım videosu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Saygı dizisinin senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor. Yapımcılığını Inter Medya'nın üstlendiği Saygı dizisinin başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner paylaşıyor.

Saygı dizisinde Ercüment Çözer karakteri, toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaleti ile sağlayacak. Ercüment Çözer karakterinin yolu onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişiyor ve macera başlıyor.

BluTV'nin "Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi" olarak nitelendirdiği Saygı dizisinin ilk tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.