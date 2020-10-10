Saygı Yayın Tarihi Belli Oldu

Popüler dijital içerik platformu BluTV, kütüphanesine özel yapımlar eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan Saygı dizisinin yayın tarihi belli oldu ve diziye ait bir fragman yayımlandı. Çok sayıda insan tarafından sabırsızlıkla beklenen Saygı dizisinin yayın tarihinin açıklanması ile birlikte sosyal medyada gündem oldu. Saygı yayın tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Saygı Yayın Tarihi Ne Zaman?

Dijital yayın platformu BluTV, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Behzat Ç'nin iptal edildiğini duyurmuştu. BluTV tarafından yapılan duyuruda oldukça önemli bir ayrıntı yer alıyordu. Behzat Ç dizisinde yer alan Ercüment Çözer karakterine odaklanacak yeni bir dizinin geleceği ile ilgili bir ipucu bulunuyordu.

BluTV, "Türk dizi tarihinin fenomen karakteri Ercüment Çözer'in kendi adaletini işlendiği Saygı 2020'de geliyor" açıklaması ile birlikte Saygı dizisini duyurmuştu. BluTV tarafından yapılan duyurunun ardından çok sayıda Behzat Ç dizisi hayranı Ercüment Çözer karakterine odaklanacak yeni diziyi sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı. BluTV'nin "Toplumdaki çürümenin çözümünü kendi adaletinde bulan sert ve güçlü bir insan hikâyesi" olarak nitelendirdiği Saygı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Saygı yayın tarihi ne zaman?

BluTV, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saygı düzendir. Saygı mühimdir. Birlikte geri saymaya başlıyoruz. Zamana #SAYGI duy. Ercüment, Savaş, Helen ve tüm saygısızlıklara göğüs geren sen! Hepimiz 27 Ekim’de sadece BluTV’de olacağız. Kimseye söz verme" ifadelerini kullandı. BluTV tarafından yapılan açıklama ile beraber Saygı dizisinin 27 Ekim tarihinde yayımlanacağı belli oldu.

Behzat Ç'nin spin-off dizisi Saygı'nın senaristliğini Ercan Mehmet Erdem, yönetmenliğini ise Ali Taner Baltacı yapıyor. Yapımcılığını Inter Medya'nın üstlendiği Saygı dizisinin başrollerini Nejat İşler, Boran Kuzum ve Miray Daner paylaşıyor. BluTV tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Erkan Can'ın da oyuncu kadrosunda yer alacağı açıklandı. Erkan Can, Ercüment Çözer'in dostu Yavuz karakterini canlandıracak. Blu TV, Yavuz karakterinden için "Yola çıkarken yanında güvendiğin bir dostun olmalı. Yavuz gibi güçlü, çetin ve saygısızlıklara tahammül olmayan" ifadelerini kullanmıştı.

Çok sayıda insanın merakla beklediği Saygı dizisinde Ercüment Çözer karakteri, toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaleti ile sağlayacak. Ercüment Çözer karakterinin yolu onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişiyor ve macera başlıyor.

BluTV, Saygı yayın tarihi ile beraber diziye ait 58 saniye uzunluğunda bir fragman yayımladı. Çok sayıda insan tarafından merakla beklenen dizinin 58 saniye uzunluğundaki fragmanı sosyal medyada yoğun ilgi gördü. 1700'den fazla beğeni alan tweet, 730 retweet ve 120'dan fazla yorum aldı. Dizinin fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.