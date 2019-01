Scooby Doo'nun Shaggy'si Mortal Kombat 11'de Yer Alabilir

Mortal Kombat 11 için ilginç bir kampanya başlatıldı. Oyunseverler Mortal Kombat'a Shaggy'nin gelmesi için bir oylama başlattı.

Change.org üzerinde ilginç bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Scooby Doo çizgi dizisinden tanıdığımız Shaggy karakterinin Mortal Kombat 11'e eklenmesi isteniyor. Şaka amaçlı hazırlanan oylama adeta ilgi odağı oldu. Oylama anlık olarak 160.000 oya ulaştı. 200.000 oy hedefini doldurması sadece an meselesi.

İlk başta çok fazla oya sahip olamayacağı düşünülen komik oylama, kısa zamanda çok popüler olunca Mortal Kombat 11'in baş yapımcısı duruma el attı. Yapımcı Ed Boon resmi Twitter hesabı üzerinden Shaggy'nin fotoğrafını paylaştı ve bu durumu ayarlayabileceğini belirtti.

Hi? Lo? Mid? Grab? I will mix your shit up in fighting games! pic.twitter.com/nzCq4iskj7