Scotty Yemek Siparişi Hizmetini Durduracağını Açıkladı!

2017 yılından bu yana ülkemizde hizmet veren Scotty, aldığı karar ile birlikte yemek siparişi hizmetini durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

Kurye Hizmetine Odaklanacak

Piyasaya girişinden birkaç ay sonra Ocak 2018 tarihinde yemek siparişi hizmeti vermeye başlayan Scotty, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte bu hizmete son vereceğini belirtti.

Scotty 2020'de Yolculuk ve Kurye Dikeylerine Odaklanacak. pic.twitter.com/fGKFECmIFP — Scotty (@ScottyTurkiye) December 9, 2019

"Kamuoyunun bilgisine,"

"Teknoloji ile şehir hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan mobil uygulama Scotty olarak, Nisan 2017'den bu yana hizmet veriyoruz. Yolculuk, Kurye ve Yemek hizmetimizle bugüne kadar 4 milyonu aşkın işlem gerçekleştirerek kullanıcılarımızın zaman ve bütçe açısından tasarruf etmesini sağladık."

"2020 verimli büyüme stratejimizi yemek hizmetimizi durdurmak ve Yolculuk - Kurye hizmetlerimize daha fazla odaklanarak kendimizi daha da güçlendirmek olarak belirledik. Scotty olarak bundan sonra da Yolculuk ve Kurye hizmetimizle şehir hayatını kolaylaştırmaya ve motosikletli şehirler yaratma hedefimize doğru adım adım ilerlemeye devam edeceğiz."

"Saygılarımızla,"