Scream 5 Çekimleri Pozitif COVID-19 Testlerine Rağmen Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüsün hemen hemen her sektördeki olumsuz etkilerini gördüğümüz bugünlerde zorlu şartlar altında yapılan çalışmalara şahit olmak kaçınılmaz olabiliyor. Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ile başlayan zorlu koşullar, Scream 5 çekimleri de dahil olmak üzere pek çok filmi olumsuz etkiledi. Peki, serinin yeni filmi için sürdürdüğü çekimler ilerleyen günlerde ertelenebilir mi? Çığlık serisinin yeni filminin çekimleri ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Scream 5 Çekimlerini Pozitif COVID-19 Testleri Bile Durduramadı

Söz konusu bir korku filmi olduğunda herkesin aklına belli başlı filmler gelir. Korku filmi sevenlerin çoğunun aklına gelen ilk korku filmi ise ise büyük bir çoğunlukla Scream 5 (Çığlık 5) oluyor. Doksanlı yılların sonuna doğru gösterime giren Çığlık 1 filminden bu yana belirli zaman dilimlerinde izleyicileri ile buluşan Çığlık serisinin bir süre önce yeni bir filmle daha izleyicilerle buluşacağının müjdesi verilmişti.

Scream 5'in çekimleri bu ayın başında başlamıştı ama film ile ilgili gelen bilgilere göre ekipte 3 kişinin koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı ve filmin çekimleri bu nedenle pazartesi gününe kadar ertelendi ama bunun geçici bir erteleme olduğunu bildirmekte fayda var. Çığlık 5 filminin devam eden çekimleri, kamera önündeki ve arkasındaki çalışanlarının güvenliğini göz önünde bulundurularak devam edecek ama filmin çekimlerinin ilerleyen günlerde tamamen durdurulma olasılığı da bir hayli yüksek görünüyor.

Neve Campbell, Courtney Cox, Roger L. Jackson ve David Arquette'nin başrol olarak oynayacağı filmin konusu ile ilgili henüz çok fazla bir bilgi verilmedi. Bu zamana kadar aktarılan bilgilere göre yönetmen koltuğunda Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett, senarist koltuğunda ise James Vanderbilt ve Guy Busick oturuyor. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarının merak içerisinde beklediği film, 14 Ocak 2022'de vizyona girecek.