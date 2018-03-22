Sea of Thieves, 48 Saatte 1 Milyon Oyuncuya Ulaştı

Uzun süreli bekleyişten sonra oyuncularla buluşan Microsoft ve Rare’in yeni oyunu Sea of Thieves, sadece 48 saat içerisinde 1 milyon oyuncu sayısını geçti.

90’lı yıllarda geliştirdiği oyunlarla adından söz ettiren oyun stüdyosu Rare, Microsoft tarafından satın alınmasının ardından Kinect tabanlı oyunlara odaklanmaya başlamıştı. Star Wars Kinect gibi yine muhteşem oyunların altına imzasını atan oyun stüdyosu, Microsoft’un Kinect’i bir kenara bırakmasının ardından tekrar eski günlerine dönmeye karar vermiş ve Sea of Thieves adını verdiği oyununu duyurmuştu.

Birinci kişi bakış açısıyla oynanan korsan temalı bu oyun, ekip halinde bir gemiye doluşup, çeşitli görevleri yerine getirme üzerine kuruluydu. Farklı çizim tekniği ve eğlenceli oynanışıyla birçok internet sitesinden tam puan almayı başaran Sea of Thieves, 20 Mart 2018 itibarıyla Xbox One ve Windows platformları için piyasaya sürülmüştü.

Oyuncuların duyurulduğu ilk günden bu yana dört gözle beklediği Sea of Thieves, çıkışının üzerinden sadece 48 saat geçmişken, 1 milyon oyuncu barajını aşmayı başardı. Çıktığı ilk gün yaşadığı sunucu ve maç eşleştirme problemlerine rağmen önemli bir ilerleme kaydeden yapımın, yayınlanacak ilk güncellemenin ardından stabil hale gelerek, daha fazla oyuncuyla buluşma şansı yakalayacağı da söylenenler arasında yer aldı.