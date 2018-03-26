Sea of Thieves En Çok Satanlar Listesinin Zirvesinde

Microsoft’un büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Sea of Thieves, birçok yeni oyunu geçerek, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık bölgesinde en çok satan oyun olmayı başardı.

Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie ve Golden Eye 007 gibi klasikleşmiş oyunların geliştiricisi Rare, Microsoft tarafından satın alındıktan sonra Kinect için oyunlar geliştirmeye başlamıştı. Yakın zaman önce Microsoft’un Kinect’i bir kenara koymasının ardından ipleri tekrar eline alan Rare, Sea of Thieves adını verdiği aksiyon oyunuyla karşımıza çıkmıştı.

Birden fazla oyuncunun bir gemiye doluşarak, korsanlık yaptığı online oyun Sea of Thieves, daha çıkmadan büyük bir popülerliğe ulaşmış ve başarılı reklam çalışmalarıyla kendini iyiden iyiye göstermişti. Her ne kadar ilk inceleme puanları oldukça kötü olsa da oyunculara gerçek bir eğlence sunabilen bu yapım, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık bölgesinde en çok satan oyun olmayı başardı.

Çeşitli analiz şirketlerinin elde ettiği veriler sonucunda oluşturulan listede ikinci sırayı A Way Out alırken, listenin tamamı şöyle oldu: