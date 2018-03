Sea of Thieves En Hızlı Satan Xbox Oyunu Oldu

Birkaç gün önce 1 milyon oyuncu barajını geçerek önemli bir başarı yakalayan Sea of Thieves, bugün itibarıyla 2 milyon oyuncuyu bir araya getirmeyi başardı. 2 milyon oyuncuya ulaşan yapım böylece, Xbox One platformunda en hızlı satış yapan Xbox’a özel oyun olma unvanına erişti.

90’lı yıllarda geliştirdiği harika oyunlarla adından söz ettiren Rare, milenyumun başında Microsoft tarafından satın alınmış ve Kinect tabanlı oyunlara odaklanmaya başlamıştı. Microsoft’un Kinect projesinden vazgeçmesinin ardından büyük çaplı oyunlar geliştirme işine geri dönen Rare, Sea of Thieves adını verdiği oyunuyla karşımıza çıkmıştı.

Oyuncuların takımlar halinde bir korsan gemisini yönettikleri ve beraber çeşitli görevler yaptıkları Sea of Thieves, eğlenceli yapısıyla daha piyasaya çıkmadan büyük bir popülariteye ulaşmıştı. 20 Mart itibarıyla Windows ve Xbox One için piyasaya sürülen oyun, ilk haftasında 1 milyon satmayı başarmıştı. Satış başarısını sürdüren Sea of Thieves, bugün itibarıyla 2 milyon oyuncuyu geçti ve büyük bir dönemeci daha atlattı.

Xbox One platformu için özel çıkarılan oyunlar arasında en hızlı satış yapan oyun olmayı başaran Sea of Thieves, yapımcılarına büyük bir gelir getirmesinin yanı sıra küçük bir rekor da kırmış oldu. Bugüne kadar 100,000’den fazla kişinin oyunu canlı yayınladığı ve yayınların toplamda 10 milyon saatten fazla izlendiği söylenirken, Sea of Thieves sayesinde Xbox Live’a 100,000 yeni oyuncu daha geldiği kaydedildi.

Her ne kadar çıktığı ilk günlerde içerik eksikliği sebebiyle eleştirilse de eğlenceli yapısıyla eksikliklerini kapatmayı başaran oyun, böylece adını Xbox tarihine yazdırmayı başarmış oldu.