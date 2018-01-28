Sea of Thieves'ın Dosyalarından İlginç Ayrıntılar Çıktı

Rare tarafından geliştirilen korsan temalı aksiyon-macera oyunu Sea of Thieves geçtiğimiz günlerde kapalı beta sürecine girmiş ve binlerce oyuncu tarafından denenme şansı yakalamıştı. Beta sürecine katılan oyuncularından bir kısmıysa indirdikleri dosyalarda bulunan şifreleri kırarak, Sea of Thieves’e henüz eklenmeyen birtakım özellikleri keşfetmeyi başardılar.

Microsoft tarafından satın alınmadan önce Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie ve GoldenEye 007 gibi artık klasik haline gelen bazı oyunların altına imza atan Rare, satın alımdan sonra sadece Kinect üzerine oyunlar çıkarmaya başlamıştı. Microsoft’un Kinect teknolojisini bir tarafa koymasının ardından eski günlerine geri dönen oyun stüdyosu, son olarak Sea of Thieves adını verdiği ve daha ilk videosuyla büyük beğeni toplayan oyununu duyurmuştu. Oyuncuların ekipler halinde korsan olacağı ve devasa haritada çeşitli görevler icra edecekleri oyun, eğlence yapısı ve farklı oyun dinamikleriyle dikkatleri çekmişti.

20 Mart 2018’de Windows ve Xbox One platformları için yayınlanacak olan Sea of Thieves’in yakın zaman önce düzenlenen beta sürecine katılan bazı kurnaz oyuncular, indirdikleri beta dosyalarını kurcalayarak, bazı şifreli dosyalara ulaştılar. Bir şekilde şifreleri kıran m4rx takma isimli oyuncu, beta sürecinde görülmeyen; ancak oyunun dosyalarında yer alan bazı özellikleri ortaya çıkardı.

Dosyalardan çıkan ilk ayrıntı Kraken adı verilen yaratık oldu. İskandinav mitolojisinde çokça görülen Kraken, devasa boyutu ve dokunaçlarıyla dikkat çeken bir yaratık. Oyunda da buna benzer bir çizimi olacağı görülen yaratığın, dokunaçlarıyla oyuncuları yakalayacağı ve onları “emmek” suretiyle öldürebileceği söylendi. Dosyalarda bu yaratık hakkında herhangi bir çizim ya da animasyon bulunmazken, Sea of Thieves’in en büyük canavarlarından biri olacağı da konuşulanlar arasında yer aldı.

Kişiselleştirilebilir gemi topları, demir atmanızı sağlayan çıkrıklar, üniformalar, yelken direkleri ve kaptan dümenleri gibi seçeneklerin oyuna ekleneceği yine dosyalarda yer alırken, “Ship Misc” dosyası içerisinde gemiye köpekbalığı avlamak için çeşitli zıpkın silahları eklenebileceği de görüldü.

Geminizin batması ya da arkadaşlarınızdan çok uzaklaşmanız durumunda ortaya çıkan denizkızları gibi detayların bulunduğu dosyalarda yazan bu bilgilerin oyunun nihai haline eklenip eklenmeyeceği bilinmez, özellikle kişiselleştirilebilir eşyaların oyuncular tarafından oldukça sevildiği de görüldü.