Sean Bean, Miami Paketiyle Hitman 2'ye Geri Dönüyor

2016 yılında çıkan Hitman oyunu ile seriye katılan Elusive Target sistemi Hitman 2 ile geri dönmüştü. Belirli zaman zarfında belirli bir hedefi indirmenizin gerektiği bu sistem, kimi zaman oyuncuları zorlayabiliyorlardı.

Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulan Hitman 2 oyununun ilk Elusive Target'ı da rol aldığı yapımlardaki ölmeleriyle ünlü İngiliz oyuncu Sean Bean olmuştu. Eskiden MI5 ajanı olup da sonradan serbest çalışan suikastçı olan Mark Faba karakterini canlandırmıştı. Eğer oyunu çıktığı zamanda alamadığınız için Mark Faba'yı kaçırdıysanız üzülmeyin; çünkü Agent 47 tarafından öldürülmenin tadı damağında kalmış olacak ki Miami şehrine geri dönme kararı almış.

IO Interactive yaptığı açıklama ile Miami bölümünü bağımsız olarak The Hitman 2 Miami Pack adı altında satışa sundu. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulan bu paket ile The Undying kod adlı Mark Faba 3 Mayıs - 3 Haziran 2019 tarihleri arasında Miami şehrinde olacak. Bir diğer deyişle, kendisini avlamak için bir aylık bir süreniz olacak. Bunun yanı sıra Nightcall (Hawke's Bay) ve The Finish Line (Miami) görevlerine, Ghost modunda Miami ve Sniper Assassin modunda Himmelstein mekanına, Blue Flamingo kıyafetini açabileceğiniz Spring Break meydan okuma paketine ve Hawke's Bay ve Miami mekanları için mevcut ve gelecekte yayınlanacak olan Escalation Contract'lara, Featured Contract'lara ve Elusive Target'lara da erişim sağlayabileceksiniz.