Seat, Elektrikli Scooter Modellerini Tanıttı

Otomotiv endüstrisinde son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı bir performans gösteren Seat, bir yandan da kentsel mobilite çözümlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Marka, Barselona’da düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi’nde yeni mobilite ürünlerini tanıttı.

Etkinlikte stratejik iş birimi Seat Urban Mobility’i tanıtan Seat, e-Kickscooter ve tamamen elektrikli e-Scooter konsept modellerini sergiledi. 2018’de tanıtılan EXS e-Kickscooter’ın da yeni birimin kapsamına alındığı açıklandı. Ürün, hizmet ve mobilite konusunda tüm çözümleri bir araya getiren Seat Urban Mobility’nin e-Scooter’ı 2020 yılında piyasaya süreceği belirtiliyor.

e-Scooter

Seat’ın hem özel kullanıcıları hem de filo müşterini hedeflediği e-Scooter konseptinde, 115 kilometrelik menzil sunuluyor. 125 cc’ye eşdeğer 7 kW motoru ile 240 Nm tork üretebilen elektrikli scooter, 3.8 saniyede 50 km/s hıza ulaşabiliyor.

e-Kickscooter

2018 yılından bu yana 10 bin adetten fazla satılan ve yeni versiyonuyla ilk kez Smart City Expo Dünya Kongresi’nde karşımıza çıkan e-Kickscooter’da ise 65 kilometrelik menzil sunuluyor.

Seat’ın elektrikli scooter pazarına girmesi aslında pek de sürpriz bir karar sayılmaz. Çünkü birçok otomotiv firması son dönemlerde bu pazara girmeye başladı. Volkswagen, General Motors, Ford, BMW, Audi, Hyundai gibi otomotiv devleri de hali hazırda kendi elektrikli scooter modellerini üretiyor.