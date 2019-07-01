Seat, Süper Bilgisayar ile Otomobillerinde Fark Yaratıyor

İspanya merkezli otomotiv devi Seat, özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla piyasada önemli bir yer edinerek söz sahibi markalardan birisi haline geldi. Marka bu başarısını büyük oranda, otomobillerini üretirken kullandığı yüksek teknolojiye borçlu.

Seat, otomobillerini geliştirmek için MareNostrum 4 isimli bir süper bilgisayardan faydalanıyor. Bu süper bilgisayar, İspanya’nın en güçlü, Avrupa’nın ise yedinci en güçlü bilgisayarı olduğu için büyük öneme sahip.

Seat mühendisleri, Barselona'daki Supercomputing Center'de (BSC) bulunan süper bilgisayar MareNostrum 4 sayesinde, birçok farklı veriyi ve değişkeni hızlı bir şekilde hesaplayabiliyor. Özellikle aerodinamizm konusundaki hesaplama ve planlamalarda büyük kolaylık sunan süper bilgisayar ile, otomobillerin aerodinamiğinin arttırılması ve hava sürtünme katsayısının düşürülmesi sağlanıyor.

Daha Verimli Araçlar Tasarlanabiliyor

Böylece, daha düşük tüketim, daha düşük karbon emisyonları ve daha iyi performans ile daha güvenli ve daha verimli araçlar tasarlamak mümkün oluyor. Analiz edilen alanlar arasında otomobillerin ön ve arka uç kısımları, şasi, lastik ve tekerlek gibi bölümleri de bulunuyor.

Katalonya Politeknik Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bulunan MareNostrum 4 adlı bu süper bilgisayar, 6 bin 912 mikroçip, 165 bin 888 işlemci ve 13,7 petaflops’luk yapısıyla 40 bin kişisel bilgisayar gücüne denk ve 78 ton ağırlığında.

Günümüzde otomobillerin aerodinamiğini hesaplarken rüzgar tüneli ile çalışmanın maliyetli olduğunu ve kil modellerin bu tünellerde bozulduğunu belirten Seat'in Gelişim ve Aerodinamik Bölümü Mühendisi Maria Garcia-Navas, "MareNostrum 4 süper bilgisayarın hesaplama gücü, daha fazla parametre eklememize ve tekerlekler hareket ederken jantların içinde havanın nasıl olduğunu görmemize de olanak sağlıyor. Fikir, simülasyon ve gerçeklik arasındaki boşluğu giderek daraltıyor." diye konuştu.